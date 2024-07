Hund springt aus dem Fenster und verschwindet – dann passiert ein Wunder

Kalifornien (USA) - Was für ein Schreck! Am 4. Juli sprang Hündchen Lucky plötzlich aus einem Fenster seines Familienhauses – und verschwand daraufhin spurlos.

Ungeduldig schaute Lucky den gesamten Weg über aus dem Fenster. © Facebook/Screenshot/Suzette Hall

Als sie Lucky schließlich vorfand, teilte sie Bilder und Videos von ihm auf diversen Social-Media-Plattformen.

Dann dauerte es nicht mehr lange. Da auch Luckys Besitzer bereits überall nach dem Ausreißer suchten, wurden einige Nutzer auf die Tierretterin aufmerksam und führten Hund und Herrchen wieder zusammen.

"Ich sagte Lucky, dass wir seinen Daddy gefunden haben", berichtete Hall stolz. "Ich setzte ihn in meinen Van. Er schaut den gesamten Weg aus dem Fenster."

Dann folgte die tränenreiche Wiedervereinigung.

"Lucky und sein Besitzer haben geweint, ich habe geweint", schrieb Hall begeistert und beendete ihren Beitrag mit den Worten: "Lucky is lucky to be home!" (deutsch: Lucky hat so ein Glück, wieder zuhause zu sein!)