Hund spürt nach 15-jähriger Gefangenschaft das erste Mal Sonne im Gesicht: Seine Reaktion ist herzergreifend

In einem Video, das die Hunde-Retter posteten, sieht man, wie Bruno die Gesellschaft anderer Hund und die Sonnenstrahlen in seinem Gesicht genießt.

Doch das "PAWSsion Project" aus der philippinischen Stadt Badolod rettete den Hund und gab ihm den Namen Bruno. "Er war bei unserem ersten Spaziergang sehr, sehr vorsichtig, weil er all diese Dinge noch nie zuvor erlebt hatte, also ist Geduld hier der Schlüssel", erklärten die Tierschützer Ende März auf Facebook .

"Wir umarmten ihn und sahen das erste Lächeln, ein sehr großes", sagte "PAWSsion Project"-Gründerin Malou Perez nun im Gespräch mit The Dodo. "Ich sagte ihm: 'Bruno, so fühlt es sich an, geliebt und gewollt zu werden.'"

Schon der Weg aus der Gefangenschaft sei für Bruno überwältigend gewesen. "Er starrte lange Zeit nur aus dem Fenster, als wäre er erstaunt über alles, was er sah", sagte Perez. "Ich war damals so emotional, als ich darüber nachgedacht habe, wie er jahrelang isoliert war und sich wohl nicht geliebt gefühlt hatte."

Das Lächeln ist Bruno bis heute nicht aus dem Gesicht zu kriegen. Sogar ein neues Zuhause hat der Mischling endlich in Aussicht, in dem er sein Leben an der Seite von vier tierischen Geschwistern endlich in vollen Zügen genießen können soll.