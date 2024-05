Hund lernt Frauchens Baby kennen: Kurz darauf hat sie ein echtes Problem

Daylee Weiss hat ein Problem, seit sie Mutter ist: Ihr Hund Koda fühlt sich ausgeschlossen. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/dayleeweiss

Im August 2023 erblickte ihre Tochter Blakely (acht Monate) das Licht der Welt. Seitdem hat sich die Beziehung zwischen Hund und Frauchen deutlich verschlechtert, weil die junge Mutter viel weniger Zeit für ihn hat.

Das Ergebnis: Weiss wird von Schuldgefühlen und wiederkehrender Traurigkeit gegenüber ihrer Fellnase geplagt. Denn während sie früher immer für Koda da war, muss sie sich nun viel häufiger um ihr Baby kümmern.

Vergangene Woche brachte die US-Amerikanerin ihren Frust in einem TikTok-Video zum Ausdruck. Darin umarmt sie ihren Hund wie in alten Zeiten, während Töchterchen Blakely neben den beiden sitzt. "Er hat so viel mehr verdient als die geringe Aufmerksamkeit, die er zurzeit bekommt", so Weiss im Kommentar.

Mittlerweile ist der Clip ein viraler Hit mit 1,2 Millionen Klicks und mehr als 136.000 Likes. Viele trifft er voll ins Herz, sie können die Schuldgefühle der Mutter gut nachempfinden.

Deshalb hat Newsweek Weiss diese Woche für ein kurzes Interview erreicht. Im Gespräch mit dem US-Magazin ließ sie ihren Gefühlen freien Lauf.