Hund sucht Happy End: Deshalb hat es Corleone besonders schwer

München - Der kastrierte Mischlingsrüde Corleone kam ins Münchner Tierheim , weil seine ehemaligen Besitzer mit ihm überfordert waren.

Corleone möchte mit seinen künftigen Besitzern weiter an sich arbeiten. © Tierheim München (2)

Er wurde im September 2019 geboren und wiegt aktuell 33 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 60 Zentimetern.

Als Hund mit schwarzem Fell wird es Corleone erfahrungsgemäß schwierig haben, eine neue Familie zu finden, weiß der Tierschutz. Dabei ist der Mischling gegenüber seinen Bezugspersonen sehr anhänglich und verschmust. Bei Fremden bleibt er eher zurückhaltend.

Mit Artgenossen kommt er grundsätzlich zurecht und zeigt sich in direkten Kontakten mit Rüden und mit Hündinnen offen. Nur bei fehlender Führung reagiert er manchmal leinenaggressiv. Im Alltag orientiert er sich gut am Hundeführer, berichten die Trainer im Tierheim. Ohne Anleitung reagiert Corleone allerdings auf Fußgänger, Radfahrer oder Jogger, sobald seine Individualdistanz unterschritten wird.

Trotzdem hat Corleone einen guten Grundgehorsam und ist ohne Ablenkung auch abrufbar. Ideal wären Halter, die bereits Hundeerfahrung haben und gerne mit ihm weiterarbeiten möchten. Außerdem sollten ihm seine Menschen kräftemäßig gewachsen sein. Kinder oder Katzen sollten nicht in seinem künftigen Zuhause wohnen.

Bist Du Corleones großes Los? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000260 im Hundehaus 1.