Warum man einen Golden Retriever haben sollte? "Argumente" eines Frauchens sorgen für Lachkrämpfe

Los Angeles (USA) - Sich einen Hund zuzulegen, will gut überlegt sein! Schließlich bringt ein eigener Vierbeiner viel Verantwortung, Zeitaufwand und auch gewisse Kosten mit sich. Doch wie viele Contra-Argumente es auch geben mag, das Frauchen von Golden Retriever Zebby ist sich sicher, dass die Pros immer überwiegen würden - und stellt dies in einer witzigen Auflistung unter Beweis.

Zebby ist auf TikTok ein tierischer Star. © Montage: TikTok/zebbythegolden

Seit Mai 2024 hält Zebbys Besitzerin das Leben ihres jungen Goldies auf seiner eigenen TikTok-Seite fest, lud in eineinhalb Jahren schon unzählige drollige Aufnahmen ihres niedlichen Hundes hoch.

Dabei gelang ihr ein viraler Hit nach dem anderen. Doch es braucht nicht immer Videos für den großen Erfolg - kürzlich wurde eine Fotostrecke von Zebby hochgeladen, die genauso die Massen begeistert, wie seine Clips.

Denn mit deren Hilfe wollte sein Frauchen zeigen, wieso es so lohnenswert sei, sich einen Golden Retriever anzuschaffen - stellte dafür eine Liste mit "10 Gründen" zusammen.

Doch wer nun echte Argumente erwartete, musste wahrscheinlich schon Augenblicke später grinsend feststellen, dass diese Auflistung nicht ganz so ernst gemeint ist - aber dennoch voll überzeugen kann.

Denn hinter dem Posting versteckte sich einfach nur eine Fotostrecke, die zehn Bilder und ein Video des süßen Zebbys zeigt!