Er gilt nur wegen seiner Rasse als gefährlich: Wer gibt Schmidtke eine Chance?

Hamburg - Wer hat ein Herz für Schmidtke? Der American Staffordshire Terrier-Mischling gilt nur aufgrund seiner Rasse als gefährlich. Die Hoffnung auf ein anderes Zuhause als das Tierheim in Hamburg hat er trotzdem noch nicht aufgegeben.

American Staffordshire Terrier-Mischling Schmidtke aus dem Hamburger Tierheim wartet bereits seit Monaten auf einen Menschen, der ihm eine Chance gibt. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, kam der Muskelprotz am 10. Juni dieses Jahres als behördliche Sicherstellung ins Tierheim an der Süderstraße. Seinen notwendigen Wesenstest hat er bereits bestanden.

Gegenüber seinen Pflegern präsentiert sich der acht Jahre alte Rüde freundlich, höflich und respektvoll. Gleichzeitig legt er gerne mal seinen alters- und rassebedingten Dickkopf an den Tag.

Schmidtke kann demnach auch mal grummelig werden, vor allem, wenn ihm etwas mal nicht schnell genug geht - zum Beispiel die Fütterung am Morgen oder der Spaziergang.

Gesucht werden daher Menschen mit einer guten Portion Gelassenheit, die nicht alles so ernst nehmen. Gleichzeitig braucht Schmidtke eine konsequente und klare Führung, damit er lernt, dass nicht alles immer sofort passiert.