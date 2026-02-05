Retter prüfen Mikrochip von Hund: Kurz darauf stockt ihnen der Atem

Española (New Mexico, USA) - Wenn ein Standardverfahren für Sprachlosigkeit sorgt, dann muss wirklich etwas Außergewöhnliches passiert sein. So erging es Mitte der Woche den Mitarbeitern des Tierheims "Española Humane" in New Mexico. Das Team hatte gerade einen Husky aufgenommen, der einsam in Española umhergelaufen war. Wie immer suchten die Mitarbeiter den Neuankömmling nach einem Mikrochip ab. Kurz darauf folgte die große Überraschung.

Dieses Foto wurde am 22. August 2018 gepostet. Damals vermisste Familie Ruiz ihren Hund Bentley seit zwei Tagen. Es sollten noch viele Jahre folgen. © Facebook/Screenshot/ErikayJose Ovalle Ruiz

Der Mikrochip funktionierte tadellos und spuckte auch eine Adresse inklusive Telefonnummer aus. Dann kam alles heraus: "Bentley war sieben Jahre lang vermisst worden. SIEBEN JAHRE!", schrieben die verblüfften Retter am Mittwoch auf Facebook.

Als sie die Besitzerin des Huskys an der Leitung hatten, herrschte bei ihr ebenso helle Aufregung. Erica Jose Ovalle Ruiz konnte nicht glauben, was sie da hörte.

Die Frau aus Santa Fe setzte sich sofort mit einem ihrer Söhne ins Auto, um Bentley aus dem rund 52 Kilometer entfernten Española abzuholen.

Als die Mutter dort mit ihrem Jungen eintraf, lieferte der Vierbeiner den finalen Beweis, dass er wirklich zu ihrer Familie gehörte.