Hund taucht nach sieben Jahren wieder auf: Doch Besitzer machen tragische Entdeckung

Dallas (Texas/USA) - Sie hatten schon lange nicht mehr an ein Wiedersehen geglaubt. Denn Hunde-Dame Shiloh war bereits vor sieben Jahren von einem Tag auf den anderen mit dem drogensüchtigen Stiefvater von Alden Cuevas verschwunden. Das Mädchen und ihr Bruder Jackson, die inzwischen erwachsen sind, vermissten die Hündin schmerzlich. Doch erst jetzt kehrte Shiloh endlich in ihr altes Zuhause in Dallas zurück. Trotz aller Freude mussten die Geschwister bald eine tragische Entdeckung machen.