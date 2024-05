Hund taucht plötzlich auf Ranch auf: Was ihm dort passiert, geht so vielen ans Herz

North Carolina (USA) - Plötzlich war sie da! Alexandra Waychoff staunte nicht schlecht, als die Hündin einfach so auf ihrer Ranch auftauchte. Waychoff, die mit ihrer Familie in einer abgelegenen Gegend in North Carolina lebt, hatte die Fellnase zuvor noch nie gesehen. Dafür wurde ihr schnell klar, dass der Vierbeiner Hilfe brauchte.