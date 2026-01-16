Hund traurig: Geschwister werden adoptiert, doch er wartet noch immer
Kalifornien - Herzzerreißende Aufnahme: Ein kleiner Hund wartet vergeblich auf jemanden, der ihm ein neues Zuhause schenkt und ist voller Kummer.
Milo, ein fünfjähriger Chihuahua, wohnt bereits seit über 210 Tagen im Valley Animal Center in Fresno (Kalifornien, USA). Sehnsüchtig wartet der kleine Kerl auf jemanden, der ihn endlich mit nach Hause nimmt und ihm Liebe und Geborgenheit schenkt.
Das Schlimmste ist, dass seine Geschwister, mit denen er gemeinsam in die Unterkunft kam, nach und nach adoptiert wurden. Doch an Milo hatte bisher keiner ernsthaftes Interesse.
Jackie Gonzalez, eine Mitarbeiterin des Tierheims, postete ein TikTok, in dem der Rüde ganz traurig in seiner Ecke liegt.
Gegenüber Newsweek erklärte Jacki, dass der Chihuahua sehr freundlich sei und eine sanfte Seele habe - die Ignoranz der Besucher habe ihm allerdings zugesetzt.
Nachdem seine Geschwister weg waren, zog sich Milo zurück, schaute anderen lieber zu, als selbst teilzunehmen. So, als wolle er nicht zu viel Platz einnehmen.
"Milo stellt keine großen Ansprüche", erklärte Jackie unter dem TikTok.
"Er braucht einfach nur jemanden, der ihn endlich sieht – der versteht, dass sich hinter seiner ruhigen Art ein lieber Hund verbirgt, der in einem liebevollen Zuhause aufblühen würde."
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/TikTok/jjack.iie