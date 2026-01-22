Hund ist traurig und alleine: Geschwister werden adoptiert, doch er wartet noch immer

Kalifornien - Herzzerreißende Aufnahme: Ein kleiner Hund wartet vergeblich auf jemanden, der ihm ein neues Zuhause schenkt und ist voller Kummer.

Traurig liegt der kleine Milo in der Ecke und wartet auf Interessenten. © Collage: Screenshots/TikTok/@jjack.iie

Milo, ein fünfjähriger Chihuahua, wohnt bereits seit über 210 Tagen im Valley Animal Center in Fresno (Kalifornien, USA). Sehnsüchtig wartet der kleine Kerl auf jemanden, der ihn endlich mit nach Hause nimmt und ihm Liebe und Geborgenheit schenkt.

Das Schlimmste ist, dass seine Geschwister, mit denen er gemeinsam in die Unterkunft kam, nach und nach adoptiert wurden. Doch an Milo hatte bisher keiner ernsthaftes Interesse.

Jackie Gonzalez, eine Mitarbeiterin des Tierheims, postete ein TikTok, in dem der Rüde ganz traurig in seiner Ecke liegt.