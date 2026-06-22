22.06.2026 06:13 Hund und Katze werden ausgesetzt: Als Retter sehen, was der Rüde tut, geht ihr Herz auf

Kater Jenkins und Rüde Boris wurden Anfang Juni bei sengender Hitze in Fishers im US-Bundesstaat Indiana ausgesetzt.

Von Christian Norm

Fishers (Indiana, USA) - Diese Variante wird zurzeit immer gefährlicher, im Grunde genommen sogar lebensgefährlich: Kater Jenkins und Rüde Boris wurden Anfang Juni bei sengender Hitze in Fishers im US-Bundesstaat Indiana ausgesetzt. Die ungleichen Tiere waren in einen engen Käfig gezwängt worden. Immerhin: Wer auch immer das getan hatte, hatte es sehr wahrscheinlich mit voller Absicht direkt vor dem Tierheim der "Humane Society for Hamilton County" gemacht. Als deren Mitarbeiter zu Hilfe eilten und sahen, was der Hund gerade tat, ging ihnen aber direkt das Herz auf.

Bitter: Rüde Boris und Kater Jenkins wurden gemeinsam in diesem Käfig ausgesetzt. © Instagram/Screenshot/hamiltonhumane "Als wir Boris, einen sechs Monate alten Welpen, und Jenkins, eine zweijährige Katze, verlassen auf unserem Parkplatz fanden, waren wir tief berührt davon, wie tapfer Boris über seinen kleinen Freund wachte", schrieb das Team Anfang Juni auf Instagram. Auf einem Schnappschuss der Retter ist zu sehen, was sie damit meinten. Der junge Hund hatte seine rechte Vorderpfote beschützend auf seinen tierischen Freund gelegt. "Es schien fast so, als hätte der kleine Welpe begriffen, wie gefährlich die Lage war, in der sie ausgesetzt worden waren", ergänzte das gerührte Team. Hunde Seit vier Jahren im Tierheim: Hündin Esma hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben Unterdessen nutzten die Tierheim-Mitarbeiter den Vorfall, um noch einmal deutlich zu machen, wie gefährlich es in der aktuellen Hitze ist, Tiere auszusetzen – vor allem im Käfig.

Foto zeigt auf Instagram, wie Hund Boris schützend seine Pfote auf Kater Jenkins legt