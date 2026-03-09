Er lebte jahrelang mit seinem Besitzer auf der Straße: Wer hilft Altdeutschem Schäferhund Gregor?

Hamburg - Er hat viel erlebt, ist beeindruckend groß und nun auf der Suche nach einem sicheren Platz in seinem Leben: Der Altdeutsche Schäferhund Gregor wartet im Hamburger Tierheim auf Menschen, die ihm ein neues Zuhause bieten.

Altdeutscher Schäferhund Gregor hat ein aufregendes Leben auf der Straße hinter sich. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Der kräftige Rüde mit seinen 52 Kilo lebt seit Februar 2026 im Tierheim und bringt eine Vergangenheit mit, die ihn ganz besonders macht. Die vergangenen Jahre verbrachte Gregor an der Seite eines wohnungslosen Menschen. Was für viele nach einer Herausforderung klingt, kann für Hunde tatsächlich sehr intensiv und erfüllend sein.

Gregor war ständig mit seiner Bezugsperson unterwegs, immer draußen, immer mittendrin. Für Hunde bedeutet so ein Alltag viel Bewegung, viele Umweltreize und vor allem eine sehr enge Bindung. Genau das merkt man ihm bis heute an: Gegenüber seiner Bezugsperson zeigt er sich freundlich, aufmerksam und sucht aktiv die Nähe, heißt es auf der Website des Tierheims.

Auch mit anderen Hunden ist der Vierbeiner in der Regel gut verträglich. Durch das Leben auf der Straße hatte er viele Begegnungen mit Artgenossen und konnte ein stabiles Sozialverhalten entwickeln. Gleichzeitig bringt diese Vergangenheit aber auch Herausforderungen mit sich.

Ein Leben mit viel Freiheit, Platz und ständigem Unterwegssein unterscheidet sich stark von einem klassischen Zuhause. Enge Räume verunsichern Gregor deutlich und können Stress auslösen, weshalb seine zukünftigen Besitzer Verständnis und Geduld mitbringen sollten.

Hinzu kommt seine enorme Kraft. Wenn Gregor an der Leine läuft, zeigt sich schnell, wie viel Energie in dem großen Schäferhund steckt. Wird ihm freie Hand gelassen, zieht er stark. Er braucht deshalb Menschen, die ruhig und konsequent mit ihm arbeiten und ihm zeigen, wie gemeinsames Laufen funktioniert.