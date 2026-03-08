Wie können Menschen nur so sein? Hündin Zoe trotzt trauriger Vergangenheit

Kassel - Wie können Menschen nur so herzlos sein? Hündin Zoe wurde im rumänischen Brasov mit fünf Geschwistern in einem Park in der Nähe des Bahnhofs in einem Karton ausgesetzt - im Alter von gerade einmal sechs Wochen.

Hündin Zoe sucht ein Zuhause. © Montage: Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel (2)

Wie das Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel zum Schicksal der liebenswerten Vierbeinerin berichtet, konnten Tierschutzkollegen des Partnertierheims die Kleinen einsammeln und in Sicherheit bringen.

Die zuckersüße Zoe war den Angaben zufolge einer der kleinsten und dünnsten Welpen und außerdem völlig verständlich auch noch ein wenig schüchtern.

Sie hatte das große Glück, dass die Leiterin des Tierheims in Brasov sie zusammen mit einem Geschwisterchen als Pflegehund privat bei sich aufgenommen hat, um sie zügig aufzupäppeln.

Dieser Plan ging auf: Laut den Tierfreunden hat sich Zoe zu einer "fröhlichen und aktiven jungen Hundedame" entwickelt, die jetzt entsprechend neugierig darauf brennt, "die Welt zu erobern".

Der Bitte der Tierheimleiterin, der Kleinen den Weg nach Deutschland zu ermöglichen, wurde gerne nachgekommen.