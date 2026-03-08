Wie können Menschen nur so sein? Hündin Zoe trotzt trauriger Vergangenheit
Kassel - Wie können Menschen nur so herzlos sein? Hündin Zoe wurde im rumänischen Brasov mit fünf Geschwistern in einem Park in der Nähe des Bahnhofs in einem Karton ausgesetzt - im Alter von gerade einmal sechs Wochen.
Wie das Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel zum Schicksal der liebenswerten Vierbeinerin berichtet, konnten Tierschutzkollegen des Partnertierheims die Kleinen einsammeln und in Sicherheit bringen.
Die zuckersüße Zoe war den Angaben zufolge einer der kleinsten und dünnsten Welpen und außerdem völlig verständlich auch noch ein wenig schüchtern.
Sie hatte das große Glück, dass die Leiterin des Tierheims in Brasov sie zusammen mit einem Geschwisterchen als Pflegehund privat bei sich aufgenommen hat, um sie zügig aufzupäppeln.
Dieser Plan ging auf: Laut den Tierfreunden hat sich Zoe zu einer "fröhlichen und aktiven jungen Hundedame" entwickelt, die jetzt entsprechend neugierig darauf brennt, "die Welt zu erobern".
Der Bitte der Tierheimleiterin, der Kleinen den Weg nach Deutschland zu ermöglichen, wurde gerne nachgekommen.
Hündin Zoe sucht ein Für-immer-Zuhause: Wer hat Platz in Haus und Herz für "cleveres Mädchen"?
In Kassel wartet die Fellnase jetzt auf ihr neues Heim bei liebevollen Hundefreunden mit möglichst viel Verantwortungsbewusstsein und auch Zeit.
Diese sollten unbedingt Freude daran haben, der stets freundlichen Hündin, die momentan 34 Zentimeter groß und fünf Kilogramm schwer ist, all das beizubringen, was sie im Leben wissen muss.
Bei Zoe gibt es für ihre neue Familie zweifelsohne noch einiges zu tun, so muss sie beispielsweise das grundlegende große Hunde-ABC erst noch lernen.
Da sie vom Tierheim in Kassel allerdings als ein "cleveres Mädchen" beschrieben wird, werde sie "die Schule sicherlich mit Bravour meistern".
Wer ihr die verdiente Liebe und Geborgenheit schenken möchte, kann sich jederzeit montags bis freitags zwischen 10 und 12 Uhr sowie 16 und 18 Uhr unter der Rufnummer 05618615680 oder per E-Mail und über das Webformular melden.
Titelfoto: Montage: Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel (2)