Hund verschwindet spurlos: Neun Jahre später findet Besitzerin ihn wieder

Youngstown (Ohio/USA) - Es ist ein Wiedersehen, das beide nicht mehr so schnell vergessen werden: Kurz vor einer Gassi-Runde 2017 nahm Sharon Kellys Hund Saleo Reißaus und verschwand in den Vorgärten von Youngstown (Ohio/ USA ). Nun traf die einstige Hundebesitzerin aus Zufall auf ihren verfilzten Shih Tzu.

Völlig dreckig und zerzaust streifte der Shih Tzu Saleo im bekannten US-amerikanischen Schaugarten "Fellows Riverside Gardens" umher. © Fotomontage/Screenshot/Facebook/Mahoning County Dog Warden

Sharons Enkelin war gerade auf Facebook unterwegs, als sie plötzlich auf ein vertrautes Gesicht stieß. Sie erkannte bei dem Beitrag der Hundefänger "Mahoning County Dog Warden" sofort, dass es sich bei dem durchnässten und struppigen Vierbeiner um das geliebte Hündchen ihrer Oma handelte. Schnurstracks eilte das aufmerksame Mädchen zu Sharon und zeigte ihr das Bild von Saleo.

"Ich habe geweint, ich war innerlich so emotional. Die Tränen, ich konnte sie nicht zurückhalten", erklärte die Hundebesitzerin gegenüber FOX8. Vor fast einem Jahrzehnt ging die Fellnase wie gewohnt selbständig aus dem Haus der Familie Kelly. Als Sharon Saleo wenig später folgte, war er weg. Über 20 Minuten suchte die Hundebesitzerin nach der Fellnase und geriet dabei immer mehr in Panik.

Sharon konnte ihren Hund nirgendwo aufspüren. Schlussendlich wandte sie sich an die ortsansässige Polizei - jedoch ohne Erfolg. Zwar fanden die Behörden ähnliche vermisste Tiere, Saleo allerdings war nie unter den Findlingen.

"Ich bekam Anrufe, weil die Leute wussten, wie eng unsere Beziehung war, und er war es einfach nicht", gab Sharon offen zu. Von Tag zu Tag schwand die Hoffnung, ihre kleine Fellnase jemals wiederzusehen.

Nach dem Facebook-Fund eilte Sharon sofort zu dem Tierheim, um sich den frisierten Shih Tzu anzusehen. Sie erkannte Saleo sofort und schrie vor Freude: "Oh ja, du bist wieder da, du bist wieder da".