Hund verschwindet spurlos: Neun Jahre später findet Besitzerin ihn wieder
Youngstown (Ohio/USA) - Es ist ein Wiedersehen, das beide nicht mehr so schnell vergessen werden: Kurz vor einer Gassi-Runde 2017 nahm Sharon Kellys Hund Saleo Reißaus und verschwand in den Vorgärten von Youngstown (Ohio/USA). Nun traf die einstige Hundebesitzerin aus Zufall auf ihren verfilzten Shih Tzu.
Sharons Enkelin war gerade auf Facebook unterwegs, als sie plötzlich auf ein vertrautes Gesicht stieß. Sie erkannte bei dem Beitrag der Hundefänger "Mahoning County Dog Warden" sofort, dass es sich bei dem durchnässten und struppigen Vierbeiner um das geliebte Hündchen ihrer Oma handelte. Schnurstracks eilte das aufmerksame Mädchen zu Sharon und zeigte ihr das Bild von Saleo.
"Ich habe geweint, ich war innerlich so emotional. Die Tränen, ich konnte sie nicht zurückhalten", erklärte die Hundebesitzerin gegenüber FOX8. Vor fast einem Jahrzehnt ging die Fellnase wie gewohnt selbständig aus dem Haus der Familie Kelly. Als Sharon Saleo wenig später folgte, war er weg. Über 20 Minuten suchte die Hundebesitzerin nach der Fellnase und geriet dabei immer mehr in Panik.
Sharon konnte ihren Hund nirgendwo aufspüren. Schlussendlich wandte sie sich an die ortsansässige Polizei - jedoch ohne Erfolg. Zwar fanden die Behörden ähnliche vermisste Tiere, Saleo allerdings war nie unter den Findlingen.
"Ich bekam Anrufe, weil die Leute wussten, wie eng unsere Beziehung war, und er war es einfach nicht", gab Sharon offen zu. Von Tag zu Tag schwand die Hoffnung, ihre kleine Fellnase jemals wiederzusehen.
Nach dem Facebook-Fund eilte Sharon sofort zu dem Tierheim, um sich den frisierten Shih Tzu anzusehen. Sie erkannte Saleo sofort und schrie vor Freude: "Oh ja, du bist wieder da, du bist wieder da".
Saleo kämpfte nach seiner Rettung mit zahlreichen Beschwerden
Das Leben auf der Straße machte sich jedoch bei dem Vierbeiner bemerkbar. Nicht nur sein Fell litt unter der starken Witterungen und den Nächten auf der Straßen. Saleo fing sich eine Augeninfektion ein, berichtete der Sender.
Zudem hatte die Fellnase mit einer starken Nasennebenhöhlenentzündung und Zahnproblemen zu kämpfen. Sharon bleibt trotz seiner heftigen Beschwerden jedoch stets positiv.
"Es gibt zwei Dinge, die wir zum Überleben hier auf dieser Erde brauchen – den Glauben an Gott und den Glauben an uns selbst. Gebt niemals auf", betonte sie im Gespräch und machte ihre Botschaft deutlich. Nach Saleos Untersuchungen folgen bei dem Shih Tzu zahlreiche medizinische Behandlungen.
Die Hundebesitzerin zeigte sich nach dem Fund ihres 2017 verschwundenen Haustieres unendlich dankbar. Sie freue sich nun auf die gemeinsame Zeit mit der Fellnase.
Titelfoto: Fotomontage/Screenshot/Facebook/Mahoning County Dog Warden