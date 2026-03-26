Tierretter sind fassungslos: Hunde-Paar in dreckigem Verschlag auf 1,5 Quadratmetern eingesperrt
Köln - Wie kann man nur so herzlos sein? Genau das dürften sich auch die Mitarbeiter des "Team für Tiere" gefragt haben, als sie zu Wochenbeginn zu einem Einsatz nach Köln gerufen worden sind.
Vor Ort angekommen fanden die Tierretter zwei kleine, junge Hunde, die in einem rund 1,5 Quadratmeter großen, offenbar selbst gebauten Verschlag eingesperrt waren. Das berichtet das Team auf seinem Instagram-Kanal.
Die Situation war demnach dramatisch: Zwar gab es eine Decke sowie ein Körbchen, auf denen sich die beiden Fellnasen hätten niederlegen können.
Allerdings waren diese extrem verschmutzt und nur wenig einladend, wie Fotos des Einsatzes belegen. Zudem war der Boden mit Kot bedeckt und die mit Staub bedeckten Näpfe waren bis auf etwas abgestandenes Wasser leer.
Bei den beiden Fellnasen handelt es sich den Angaben zufolge um einen unkastrierten Rüden sowie eine unkastrierte Hündin.
Beide stammen offenbar aus dem Nicht-EU-Ausland, einen Nachweis über eine Tollwut-Immunität bzw. eine entsprechende Impfung.
Ordnungsamt der Stadt Köln stellt verwahrloste Hunde sicher
"Laut Zeugenaussagen wurden die beiden von früh morgens bis spätabends, teilweise sogar über Nacht, in diesem Verschlag gehalten", berichten die Tierretter außerdem. Auslauf sei dementsprechend nur Mangelware gewesen.
Hinzu käme, dass die Unterbringung für die Vierbeiner gefährlich gewesen sei, da sie "mehrmals ihren Kopf zwischen Wand und Gitter rausstreckten", heißt es in dem Post weiter.
Sofort war den Experten daher klar, dass es hier dringenden Handlungsbedarf gibt. Folglich wurde das Ordnungsamt der Stadt Köln informiert - und das kam zum selben Schluss wie das "Team für Tiere": "Für das Ordnungsamt war klar, dass die Hunde umgehend sichergestellt werden müssen."
Beide Hunde wurden daraufhin durch den Tiertransport der Feuerwehr in sichere Obhut gebracht. "Jetzt beginnt für sie hoffentlich ein neues Kapitel - eines voller Fürsorge, Sicherheit und Liebe", hofft das "Team für Tiere" abschließend.
Titelfoto: Instagram/team_fuer_tiere_koeln (Screenshot)