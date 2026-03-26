Tierretter sind fassungslos: Hunde-Paar in dreckigem Verschlag auf 1,5 Quadratmetern eingesperrt

Köln - Wie kann man nur so herzlos sein? Genau das dürften sich auch die Mitarbeiter des "Team für Tiere" gefragt haben, als sie zu Wochenbeginn zu einem Einsatz nach Köln gerufen worden sind.

Das Hunde-Duo musste gemeinsam auf nur 1,5 Quadratmetern im Dreck leben. © Instagram/team_fuer_tiere_koeln (Screenshot)

Vor Ort angekommen fanden die Tierretter zwei kleine, junge Hunde, die in einem rund 1,5 Quadratmeter großen, offenbar selbst gebauten Verschlag eingesperrt waren. Das berichtet das Team auf seinem Instagram-Kanal.

Die Situation war demnach dramatisch: Zwar gab es eine Decke sowie ein Körbchen, auf denen sich die beiden Fellnasen hätten niederlegen können.

Allerdings waren diese extrem verschmutzt und nur wenig einladend, wie Fotos des Einsatzes belegen. Zudem war der Boden mit Kot bedeckt und die mit Staub bedeckten Näpfe waren bis auf etwas abgestandenes Wasser leer.

Bei den beiden Fellnasen handelt es sich den Angaben zufolge um einen unkastrierten Rüden sowie eine unkastrierte Hündin.

Beide stammen offenbar aus dem Nicht-EU-Ausland, einen Nachweis über eine Tollwut-Immunität bzw. eine entsprechende Impfung.