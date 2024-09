Hund weckt Frauchen um 5.30 Uhr: Doch er bleibt nicht allein

Washington (USA) - Ihre Begeisterung hielt sich in überschaubaren Grenzen, als Rüde Nelson um 5.30 Uhr nach draußen wollte. Die zweifache Mutter Tracy aus Washington ließ ihren Hund natürlich trotzdem in den Garten, damit er sich "geschäftlich" verdingen konnte. Was dann geschah, amüsierte die Frau weniger, dafür aber immerhin das TikTok-Publikum.