Hund will Spielzeug von Katze zurückhaben: Was dann passiert, sorgt für mächtig Gelächter

Myko wollte sein Spielzeug zurück. Doch die Katze war für ihn eine Hürde. © TikTok/Screenshot/mykomushroom

Der Clip brauchte nicht mal einen Tag, um viral zu gehen. 1,5 Millionen Klicks hatte das Werk bereits innerhalb von 14 Stunden zusammen. Der Grund ist natürlich das kuriose Verhalten von Myko.

Im Clip kann man zunächst sehen, wie der sensible Vierbeiner jaulend an der Tür steht. Die Untertitel seines Frauchens Elena klären auf: "Er weint an der Tür und will gehen, weil er ein sensibler Findelhund ist und gerade etwas Schreckliches passiert ist... er hat eine Weile versucht, sein spezielles Spielzeug zu bekommen - es lag neben der Katze."

Dankenswerterweise hat die Besitzerin der Tiere den ulkigen Moment sogar eingefangen. Das Video springt an die entscheidende Stelle: Endlich hat Myko sich überwunden, das Spielzeug, das neben der Samtpfote liegt, hochzuheben.

Kurz darauf beginnt das Drama.