Hund findet neues Zuhause, doch kurze Zeit später sitzt er schon wieder im Tierheim

Köln - Hund Janosch hatte sein Glück bereits gefunden - leider war das jedoch nicht von langer Dauer. Jetzt sitzt der Vierbeiner wieder im Tierheim Köln-Dellbrück und hofft, dass sich bald endlich die richtigen Menschen für ihn melden.

Der hübsche Mischling kam schon kurz nach seiner Vermittlung wieder ins Tierheim zurück. © Tierheim Köln-Dellbrück/Website

Auf der Website des Tierheims hatten die Mitarbeiter ihren drei Jahre jungen Schützling kürzlich ausführlich vorgestellt und erklärt, dass Janosch vor Kurzem aus Ungarn ins Rheinland übergesiedelt war.

Zuvor hatte der Bracken-Mischling demnach in einem dortigen Tierheim gelebt, ehe er nach seinem Umzug in die Domstadt tatsächlich rasch ein neues Zuhause fand. Dort blieb Janosch jedoch nicht lange, denn in seiner neuen Bleibe soll er geschnappt haben, woraufhin er erneut in der Obhut der Tierretter landete.

Die beschrieben den hübschen Rüden zwar als sehr temperamentvoll und ließen nicht unerwähnt, dass ihr Schützling "auch ordentlich aufdrehen" könne. Gleichzeitig sei Janosch aber auch ein stets fröhlicher, aufgeweckter junger Hund, der für sein Leben gern sein Umfeld erschnüffelt, sehr gut hört und Leckerlis immer vorsichtig aus der Hand nimmt.

Bei Spaziergängen kann der Vierbeiner hin und wieder auch mal etwas übergriffig werden, was sich aber gut regulieren lasse, wenn sein Gassigänger aufmerksam ist, wie es außerdem hieß.