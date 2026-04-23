Beste Orte für Hunde: Nürnberg und München ganz unten, eine deutsche Stadt stellt alle in den Schatten
Bayern - Was sind die lebenswertesten deutschen Städte für Hunde? Das wollte die koreanische Life-Care-Marke "Coway" wissen und hat 25 Städte über ein Punktesystem in mehreren Kategorien gerankt. Die beiden Schlusslichter kommen – punktgleich – aus Bayern.
Mehrere Faktoren wurden in diese Auswertung eingerechnet. Von Grünanlagen über Tierärzte und Hundeschulen bis hin zu Luftqualität und Pflege-Angebote. Sieben Kategorien mit jeweils 1 bis 10 möglichen Punkten.
Das Traurige aus Sicht der Bayern: Wer in lediglich zwei Kategorien die volle Punktzahl hat, steht schon besser da als Nürnberg und München.
Diese beiden landen mit jeweils 19,2 Zählern ganz am Ende der Auswertung – und gelten damit als Hunde-unfreundlichste Orte in der Auflistung.
Vielleicht landen sie auch daher bei "Hunde pro Einwohner" mit nur 1,3 (Nürnberg) und 1,5 (München) ebenfalls schon im untersten Feld.
Schlechter sind nur Stuttgart (1,0) und Dresden (1,2), die in der Endauswertung ebenfalls im unteren Drittel landen. Den schlechtesten Wert hat München übrigens in der Kategorie "Tierärzte". Hier bekommt man mit 1,0 gerade mal die Teilnehmer-Urkunde.
Unangefochten an der Spitze: Hunde würden Hannover wählen
Die hundefreundlichste Stadt im südlichen Freistaat ist Augsburg – und die landet nur auf Rang 18. Doch es gibt eine Stadt, die scheint ein wahres Paradies für die bellenden Vierbeiner zu sein.
Hannover stellt alle Mitbewerber – mit Abstand – in den Schatten und erreicht in den Kategorien "Hunde pro Einwohner", "Hundepflege" und "Hundeschulen" die volle Punktzahl – und bei "Luftqualität" immer noch stolze 9/10.
"Diese Kombination zeigt eine Stadt mit hoher Hundedichte und hervorragend ausgebauter Infrastruktur. Hannover ist ein ausgezeichneter Ort für Hunde und ihre Halter", lautet das Fazit von Coway über die niedersächsische Hauptstadt.
55,1 Punkte erreicht die Großstadt im Grünen und liegt damit deutlich vor dem Vize-Sieger Duisburg mit 39,4 Zählern. Hauchdünn dahinter liegt Hamburg mit 39,3.
"Der Dog Wellbeing Index zeigt, dass ausgewogene städtische Umgebungen sowohl hochverdichtete Metropolregionen als auch Städte mit begrenzter Infrastruktur übertreffen", resümiert das Unternehmen.
Die Reihenfolge der Auswertung sieht so aus: An der Spitze Hannover, Duisburg und Hamburg – gefolgt von Bielefeld, Gelsenkirchen, punktgleich Essen und Wuppertal, Dortmund, Bremen und Wiesbaden in den Top 10.
Dahinter liegen Karlsruhe, Münster, Düsseldorf, Bochum, Bonn, Köln, Leipzig, Augsburg, Dresden, punktgleich Berlin und Frankfurt am Main, Stuttgart, Mannheim und wie einleitend berichtet München und Nürnberg.
Titelfoto: Christophe Gateau/dpa