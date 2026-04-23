Beste Orte für Hunde: Nürnberg und München ganz unten, eine deutsche Stadt stellt alle in den Schatten

Bayern - Was sind die lebenswertesten deutschen Städte für Hunde ? Das wollte die koreanische Life-Care-Marke " Coway " wissen und hat 25 Städte über ein Punktesystem in mehreren Kategorien gerankt. Die beiden Schlusslichter kommen – punktgleich – aus Bayern .

Bei der Versorgung mit Tierärzten erhält die Stadt München gerade einmal den Mindestwert von einem Punkt. (Symbolfoto) © 123rf/ tsuguliev

Mehrere Faktoren wurden in diese Auswertung eingerechnet. Von Grünanlagen über Tierärzte und Hundeschulen bis hin zu Luftqualität und Pflege-Angebote. Sieben Kategorien mit jeweils 1 bis 10 möglichen Punkten.

Das Traurige aus Sicht der Bayern: Wer in lediglich zwei Kategorien die volle Punktzahl hat, steht schon besser da als Nürnberg und München.

Diese beiden landen mit jeweils 19,2 Zählern ganz am Ende der Auswertung – und gelten damit als Hunde-unfreundlichste Orte in der Auflistung.

Vielleicht landen sie auch daher bei "Hunde pro Einwohner" mit nur 1,3 (Nürnberg) und 1,5 (München) ebenfalls schon im untersten Feld.

Schlechter sind nur Stuttgart (1,0) und Dresden (1,2), die in der Endauswertung ebenfalls im unteren Drittel landen. Den schlechtesten Wert hat München übrigens in der Kategorie "Tierärzte". Hier bekommt man mit 1,0 gerade mal die Teilnehmer-Urkunde.