Hund wird nach langer Zeit endlich adoptiert: Doch dann passiert etwas Herzzerreißendes

Rathfarnham (Irland) - Könnte Vierbeiner Jordan (12) reden, hätte er wohl an diesem Tag so etwas gesagt wie: "Nicht schon wieder!" 500 Tage lang hatte der Border Collie auf ein neues Zuhause gewartet. Als sich eine Familie schließlich bereit erklärt, ihn zu adoptieren, passiert etwas Herzzerreißendes - und für den Hund leider nicht zum ersten Mal!

"Jordan" wartete vergeblich darauf, von seiner neuen Familie abgeholt zu werden. Er war für jenen Tag sogar mit einer Fliege hübsch zurechtgemacht worden. © Collage/Screenshot/Twitter/@DublinSPCA

Jordan wurde von der Organisation "Dublin Society for Prevention of Cruelty to Animals" (DSPCA) Irland vor mehr als einem Jahr von der Straße gerettet.

Der einstige Streuner war in einem katastrophalen Zustand gewesen: "Er hatte kahle Stellen auf beiden Seiten seines Körpers", heißt es auf der Website der DSPCA. "Der arme Jordan war sehr nervös wegen Menschen und lauten Geräuschen, als er zum ersten Mal im Tierheim ankam, und wollte sich einfach vor allen verstecken."

Dank der liebevollen Behandlung im Tierheim schöpfte der Border Collie aber wieder neues Vertrauen in Menschen und wurde schließlich zur Adoption freigegeben.

Bald darauf interessierte sich eine passende Familie für den Rentner-Hund und es sah aus, als würde für Jordan ein neues Leben in einem liebevollen Zuhause beginnen - doch die Interessenten tauchten damals nicht auf, um den Hund abzuholen.