Hund wird über Jahre von allen ignoriert: Nach seiner Rettung legt er erstaunliche Verwandlung hin

Von Christian Norm

Cleveland (Texas/USA) - Dieses Viertel ist für seine zahlreichen vernachlässigten Straßenhunde bekannt. Auch Zubin gehörte zu den armen Vierbeinern, die in Colony Ridge in Cleveland, Texas, von allen ignoriert wurden. Jahrelang streifte das zuletzt schwer kranke Tier umher, schien jeden Lebensmut verloren zu haben. Dann tauchten zwei Tierschützerinnen auf, die sein Leben für immer verändern sollten. Heute ist Zubin nicht mehr wiederzuerkennen.

Was für ein schrecklicher Anblick: Das Fell war fast komplett weg, zudem war Zubin extrem untergewichtig. © Facebook/Screenshot/Zully Vasquez Ventura Allerdings waren es nicht die zwei Frauen, die ihn aus seiner Misere befreiten, sondern Amanda Houghton. Diese erfuhr dank eines Facebook-Videos der Tierschützerinnen von dem Hund. "Ich konnte einfach nicht wegschauen", sagte die Frau aus Austin jetzt in einem Interview mit The Dodo. Sie habe dann im Oktober des vergangenen Jahres bei "Jack Jack's Pack Street Dog Rescue", wo sie ehrenamtlich tätig ist, wegen Zubin nachgehakt. Houghton wollte wissen, ob sie den Straßenhund dorthin bringen dürfe, um ihm zu helfen. "Sie haben sofort zugesagt", erzählte sie gegenüber dem Tiermagazin. Hunde Tierheim warnt Mutter vor Riesen-Hund: Als sie ihn trotzdem adoptiert, zeigt er sein wahres Gesicht Daraufhin fuhr die Texanerin nach Colony Ridge, um den Vierbeiner aus seinem Elend zu befreien. Obwohl sie wusste, wie er aussah, traf sie vor Ort der Schlag.

