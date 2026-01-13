Hund wird über Jahre von allen ignoriert: Nach seiner Rettung legt er erstaunliche Verwandlung hin
Cleveland (Texas/USA) - Dieses Viertel ist für seine zahlreichen vernachlässigten Straßenhunde bekannt. Auch Zubin gehörte zu den armen Vierbeinern, die in Colony Ridge in Cleveland, Texas, von allen ignoriert wurden. Jahrelang streifte das zuletzt schwer kranke Tier umher, schien jeden Lebensmut verloren zu haben. Dann tauchten zwei Tierschützerinnen auf, die sein Leben für immer verändern sollten. Heute ist Zubin nicht mehr wiederzuerkennen.
Allerdings waren es nicht die zwei Frauen, die ihn aus seiner Misere befreiten, sondern Amanda Houghton. Diese erfuhr dank eines Facebook-Videos der Tierschützerinnen von dem Hund.
"Ich konnte einfach nicht wegschauen", sagte die Frau aus Austin jetzt in einem Interview mit The Dodo. Sie habe dann im Oktober des vergangenen Jahres bei "Jack Jack's Pack Street Dog Rescue", wo sie ehrenamtlich tätig ist, wegen Zubin nachgehakt.
Houghton wollte wissen, ob sie den Straßenhund dorthin bringen dürfe, um ihm zu helfen. "Sie haben sofort zugesagt", erzählte sie gegenüber dem Tiermagazin.
Daraufhin fuhr die Texanerin nach Colony Ridge, um den Vierbeiner aus seinem Elend zu befreien. Obwohl sie wusste, wie er aussah, traf sie vor Ort der Schlag.
Beiträge auf Facebook und Instagram zeigen beeindruckende Entwicklung des Hundes
"Als ich ihn sah, dachte ich: 'Ich weiß nicht, ob er die Nacht überhaupt überlebt'", gab Houghton zu. "Ich habe noch nie einen Hund in so einem schlechten Zustand betreut", ergänzte sie.
Natürlich war ihr klar, dass der abgemagerte Rüde sofort zum Tierarzt musste. Dort war man ähnlich entsetzt wie sie. "Der Tierarzt nannte ihn ein Fossil und sagte, er hätte den schlimmsten Fall von Räude, den sie je gesehen hätten", so die US-Amerikanerin.
Dennoch ging es in den kommenden Wochen sehr schnell bergauf mit Zubin. Dank täglicher Bäder und reichlich Futter legte der tierische Patient von 27 auf 41 Kilogramm zu. Außerdem begann sein Fell bald wieder zu sprießen.
Bereits im Dezember veröffentlichte Houghton Bilder von Zubin, die es in sich hatten. Der Hund sah mit schönem Fell und gesundem Körpergewicht wie ausgewechselt aus.
Mittlerweile geht es ihm so gut, dass er 2026 bereit für ein neues Leben ist. Bis ihn jemand für immer bei sich aufnehmen möchte, darf er aber bei seiner Retterin bleiben.
Titelfoto: Facebook/Screenshot/Zully Vasquez Ventura