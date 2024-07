Hund Wirvel ist zu ängstlich: Wer kann ihm ein ruhiges Zuhause bieten?

Delitzsch - Der neun Monate alte Sheltie-Rüde Wirvel hält es in der Stadt einfach nicht aus. Nun wagt er den Schritt und geht auf die Suche nach einem neuen Zuhause, das seinen Ansprüchen gerecht wird.

Wirvel überfordern all die Geräusche und Reize der Stadt. Für sein neues Zuhause wünscht er sich vor allem viel Ruhe. © Bildmontage: Facebook/Tierheim Delitzsch

"Wirvel ist ein Hund mit der Seele eines Gummibärchens, sanft, lieb und stets bemüht, alles richtigzumachen", schreiben die Besitzer des jungen Hundes auf Facebook.

Da Wirvel es, von all den Reizen und Geräuschen überfordert, in der städtischen Wohnumgebung einfach nicht aushalte, suchen sie für ihren Schützling ein neues Zuhause, in dem er sich endlich wohlfühlen kann.

Das bedeute vor allem ausreichend Ruhe aber auch Zeit und Unterstützung, um sich daran zu gewöhnen und an seinen Ängsten zu arbeiten.

Bisher werde er bereits mit Clonidin für seine Angst und Pregabalin für eine beginnende Arthrose medikamentös unterstützt.

Aufgrund Letzterem wäre zudem ein Zuhause von Vorteil, in dem er nicht täglich gezwungen ist, Treppen zu steigen.

Anderen Hunden trete er zunächst zwar skeptisch gegenüber, doch nach langem Kennenlernen nutze er souveräne Artgenossen auch als Orientierung. Ein Zusammenleben mit Kindern wäre für den schreckhaften Wirvel eher ungünstig.