Hund zerlegt Decke in Einzelteile: Doch seinem Lächeln kann keiner widerstehen

Hund Juglo setzte eine Unschuldsmiene auf, als seine Pfleger ihn in flagranti erwischt hatten. © Instagram/tierheim_dellbrueck

Wie ein kleines Unschuldslamm schaute Juglo in die Kamera und setzte prompt sein schönstes Lächeln auf, nachdem seine Pfleger ihn kürzlich auf frischer Tat beim Zerfleddern seiner Decke ertappt hatten.

Zuvor hatte der Vierbeiner bereits ganze Arbeit geleistet! Auf dem neuesten Instagram-Schnappschuss, den das Tierheim am Montag mit seinen mehr als 52.000 Fans geteilt hatte, saß Juglo unschuldig in seinem Körbchen. Als Untergrund diente das, was von seiner Decke übrig geblieben war.



"Das Deckenmonster hat erbarmungslos zugeschlagen!", scherzten die Pfleger, doch Juglo sei im Tierheim bei weitem nicht der einzige Kandidat, der seine Decke mit Vorliebe in "1000 Einzelteilen zerfleddere".

So nutzten die Mitarbeiter den Zwischenfall kurzerhand für einen Aufruf an ihre Community und baten um Spenden. "Wir brauchen Nachschub! Habt Ihr vielleicht Decken, die Ihr nicht mehr braucht? Wir freuen uns sehr darüber", so die Kölner Tierretter.

Besonders freut das Tierheim sich dabei über klassische Wolldecken oder auch andere, dickere Decken. "Was wir leider nicht brauchen, sind Plümos, Kissen, Stuhlauflagen und Spannbettlaken", hieß es weiter.