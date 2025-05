Hunde-Mädchen wird bitter enttäuscht: Kann Kali den Menschen noch vertrauen?

Frankfurt am Main - Kali, die energiegeladene Bullterrier-Hündin (geb. 19.05.2023), sucht über den Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 Menschen, die ihre kraftvolle Persönlichkeit verstehen und lenken können.

Kalis Impulsivität erfordert Geduld: Hektische Bewegungen oder Druck lösen bei ihr Stress aus, der in defensives Verhalten umschlagen kann. Gleichzeitig ist sie eine treue Seele, die bei richtiger Anleitung zu einem tollen Begleiter wird.

"Sie braucht Menschen, die ihre Signale lesen und klare Grenzen setzen", erklärt das Tierheim Frankfurt. Erfahrene Halter sind Pflicht – Kali ist kein Anfängerhund. Sie benötigt konsequente Führung, um ihre Energie in positive Bahnen zu lenken.

Kali ist ein faszinierender Mix aus Offenheit und Herausforderung: Die junge Hündin liebt es, Neues zu erkunden, schmust leidenschaftlich und läuft vorbildlich an der Leine. Doch ihre impulsive Ader macht sie zu einem Hund für Profis: Bei Freude schnappt sie spontan um sich, in Stresssituationen findet sie ohne Hilfe nicht zurück zur Ruhe.

Die Hündin, deren Kastrationsstatus ungewiss ist, wurde behördlich sichergestellt, nachdem ihre Vorbesitzer Auflagen nicht erfüllten – nun darf die Bullydame endlich in ein liebevolles, strukturiertes Zuhause vermittelt werden.

Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.

Montage: Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.

Ihr perfektes Zuhause bietet Routine, mentale Herausforderungen und viel körperliche Auslastung. Ob sie alleine bleiben kann oder Autofahren kennt, ist unklar – hier ist behutsames Training nötig. Wichtig ist vor allem eines: "Kali muss spüren, dass sie sicher ist – dann blüht sie auf", so die Pfleger abschließend.

Etwaige Interessenten für die Bullydame werden gebeten, Kontakt aufzunehmen. Möglich ist dies per direkter E-Mail an die Vermittlung des Tierschutzvereins Frankfurt am Main.