Hunde-Mama schwebt im Welpen-Glück: Was dem Tier dann angetan wird, ist sehr bitter

Monroe County (Michigan) - Wie herzlos! In Monroe County im US-Staat Michigan ist eine Hunde-Mama ausgesetzt worden, die ihre Welpen vermutlich noch hätte weiter säugen müssen.

Traurig blickt die Hunde-Mama in die Kamera. © Facebook/Screenshot/Monroe County Sheriff's Office - Michigan

Am Dienstag wandte sich das "Monroe County Sheriff's Office - Michigan" auf Facebook an die Öffentlichkeit. Das Posting der Polizei enthält ein Überwachungsvideo des Tierheims, vor dem die Hündin ausgesetzt wurde, sowie ein Foto der Fellnase.

Die Aufnahmen der Türklingelkamera zeigen, wie ein Mann am 28. Juni gegen 1 Uhr nachts mit dem Vierbeiner vor der "Humane Society of Monroe County" Halt macht. Entspannt, mit einer Kippe im Mund, bindet er das Tier an einem Schilderpfosten fest.

Dann geht er langsam Richtung Straße, während ihm die Hündin irritiert nachblickt. Nervös läuft sie hin und her, schaut noch mehrmals in Richtung des Mannes. Dann endet der Clip.

Was die Polizei über das Tier schreibt, dürfte so manchem Hundefreund die Tränen in die Augen treiben.