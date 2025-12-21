Hundeoma auf ihre alten Tage ganz alleine: Erfüllt sich Sophies Weihnachtswunsch?
München - Spitz-Mischling Sophie kam ins Münchner Tierheim, weil ihr Besitzer verstorben ist. Bekommt sie eine zweite Chance bei neuen Menschen?
Sie wurde im April 2012 geboren und wiegt aktuell 7,1 Kilogramm bei 30 Zentimeter Schulterhöhe.
Die liebenswerte Seniorin begegnet Menschen zutraulich, sobald sie Vertrauen gefasst hat. Mit anderen Hunden ist sie je nach Sympathie verträglich.
Sophie sucht ein ruhiges Zuhause bei verständnisvollen Menschen. Sie käme auch mit verantwortungsbewussten Kindern zurecht - die Hauptsache ist, dass Sophie auf ihre alten Tage umsorgt und verwöhnt wird.
Aufgrund starker Zahnprobleme mussten ihr viele Zähne gezogen werden. Sie kommt damit aber gut zurecht, berichtet das Tierheim. Altersbedingt ist die kleine Hündin nicht mehr fit.
Bei Interesse informieren Dich ihre Pfleger gerne ausführlich über ihren Gesundheitszustand.
Bist Du Sophies Weihnachtswunder? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000430 im Hundehaus 5.
Tierheim München: Kaninchen-Paar wartet auf sein Glück
Auch die Löwenköpfchen Nanna und Cody warten im Tierheim auf ein neues Zuhause. Die im Mai 2025 geborenen Kaninchen kamen zusammen nach Riem, weil ihr Vorbesitzer die Haltung aufgegeben hatte.
Da Nana ein Hinterbein fehlt, suchen sie nun ein neues Plätzchen in Innenhaltung. Trotz ihres Handicaps kann Nana gut herumflitzen, ist aktiv und bewegungsfreudig. Damit das Paar dafür genug Raum hat, soll ihnen ein Gehege von mindestens sechs Quadratmetern Fläche zur Verfügung stehen.
Beide sind aufgeweckt, neugierig und hängen sehr aneinander. Nana braucht von ihren Menschen etwas Unterstützung bei der Körperpflege: Etwa einmal pro Wochen müssen ihre Ohren gereinigt werden.
Kannst Du dem charmanten Paar ein artgerechtes Zuhause bieten? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000530 im Kleintierhaus.
