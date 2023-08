Hunde-Opa Herbert aus der Ukraine sucht immer noch nach letztem Zuhause: "Die alten Knochen kraulen"

Delitzsch - Für manche Tierheim-Bewohner dauert es etwas länger, bis sie in ihr ganz eigenes Zuhause einziehen dürfen. So auch für Hunde-Opa Herbert, der schon einige unfreiwillige Abenteuer hinter sich hat.

Altersbedingt hat Herbert mit ein paar Wehwehchen zu kämpfen. © Facebook/Tierheim Delitzsch

Herbert war zusammen mit einer weiteren Hündin im Mai 2022 aus der Ukraine nach Leipzig gekommen. Dort war ihr Besitzer in seiner Wohnung verstorben - seine Schützlinge konnten glücklicherweise gerettet werden.

Seitdem wartet der elfjährige Hunde-Opa im Tierheim Delitzsch darauf, endlich in ein Zuhause für immer vermittelt zu werden. Das gestaltet sich allerdings gar nicht so einfach: Auch nach mehreren Aufrufen des Tierheims und seiner Vorstellung in der MDR-Serie "Tierisch tierisch" hat es immer noch nicht für Herbert geklappt.

Zuletzt hatte der kleine Mischling zur Probe bei einer Familie leben dürfen. "Da würde ich so gerne bleiben, es war so schön ruhig, kuschelig und immer kam sie, die Hand, die mir so warm die alten Knochen kraulte", ließ das Tierheim ihren Schützling auf Facebook selbst zu Wort kommen.

Doch mit den anderen dort wohnenden Tieren, vor allem den Katzen, verstand sich die Graunase nicht ganz so gut. "Dabei kann ich es kaum erwarten, dass auch endlich wer ausschließlich für mich kommt", so Herbert wehmütig.