Hunde-Opa ist nur zu Besuch im Tierheim: Was er dort macht, lässt Herzen hüpfen

Um drei dieser winzig-süßen Kreaturen kümmert sich Tommy trotz fortgeschrittenen Alters wie ein Papa. © Screenshot/Instagram/Tierheim Bergheim

Diese drollige Geschichte lässt das Herz eines jeden Tierfreundes schmelzen - in der Hauptrolle: der 17 Jahre alte Tommy!

Statt gedanklich vielleicht etwas abzuschalten und nach all den Jahren den ein oder anderen Gang herauszunehmen, steht der kleine Racker vor der Aufgabe seines Lebens.

Mitten im Tierheim kümmert sich Tommy derzeit um die Erziehung dreier einst abgegebener mutterloser Katzenbabys.

Dabei wohnt Tommy eigentlich bei einer Mitarbeiterin des Tierheim Dellbrück, die nur hin und wieder als Aushilfskraft in Bergheim vorbeischaut.

"Mit 17 Jahren könnte man ja eigentlich so langsam in Rente gehen, aber Tommy zählt sich noch lange nicht zum alten Eisen. Arbeiten hält fit, behauptet er, und so kümmert er sich zurzeit rund um die Uhr um drei mutterlose Katzenbabys", schwärmt das Tierheim über den putzigen Aushilfs-Mitarbeiter auf vier Beinchen.