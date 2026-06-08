Hunde-Opa plötzlich ganz alleine: Cockerspaniel "Benny" hofft auf zweite Chance

Betzenstein - Cockerspaniel "Benny Bub" sucht ein neues Zuhause. Findet der Hundesenior auf seine alten Tage noch mal sein Glück?

Cockerspaniel Benny muss mit neun Jahren noch mal von vorne anfangen. Wer schenkt ihm ein Happy End? © Tierhilfe Franken e.V.

Benny ist neun Jahre alt und wiegt bei einer Schulterhöhe von 45 Zentimetern derzeit 16 Kilogramm.

Mit seinem Vorbesitzer hatte er eine enge Bindung. So brach für den Hund eine Welt zusammen, als sein Herrchen starb. Benny musste sein Bündel packen und lebt derzeit auf einer Pflegestelle in Franken, während sich der Verein Tierhilfe Franken e.V. um ein neues Zuhause für den hübschen Kerl bemüht.

Benny läuft vorbildlich an der Leine mit und kann auch mal entspannt alleine bleiben, berichtet seine Pflegefamilie. Der Hundeopa wurde gesundheitlich durchgecheckt und zeigt sich absolut fit für sein Alter.

Benny hofft, als Einzelprinz ohne Artgenossen im Haushalt aufgenommen zu werden, damit er in seinem Lebensabend die volle Aufmerksamkeit seiner Menschen genießen kann.