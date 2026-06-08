Hunde-Opa plötzlich ganz alleine: Cockerspaniel "Benny" hofft auf zweite Chance
Betzenstein - Cockerspaniel "Benny Bub" sucht ein neues Zuhause. Findet der Hundesenior auf seine alten Tage noch mal sein Glück?
Benny ist neun Jahre alt und wiegt bei einer Schulterhöhe von 45 Zentimetern derzeit 16 Kilogramm.
Mit seinem Vorbesitzer hatte er eine enge Bindung. So brach für den Hund eine Welt zusammen, als sein Herrchen starb. Benny musste sein Bündel packen und lebt derzeit auf einer Pflegestelle in Franken, während sich der Verein Tierhilfe Franken e.V. um ein neues Zuhause für den hübschen Kerl bemüht.
Benny läuft vorbildlich an der Leine mit und kann auch mal entspannt alleine bleiben, berichtet seine Pflegefamilie. Der Hundeopa wurde gesundheitlich durchgecheckt und zeigt sich absolut fit für sein Alter.
Benny hofft, als Einzelprinz ohne Artgenossen im Haushalt aufgenommen zu werden, damit er in seinem Lebensabend die volle Aufmerksamkeit seiner Menschen genießen kann.
Herrchen stirbt und hinterlässt Hund: Wer kümmert sich jetzt um Benny?
Tierhilfe Franken sucht neues Zuhause für Cockerspaniel
Bestenfalls bringen seine neuen Halter Erfahrung im Umgang mit Cockerspaniels mit. Typisch für seine Rasse weiß Benny meist genau was er will, und was nicht. "Benny-Bub kann ziemlich stur und eigen sein, damit muss man als neues Herrchen oder Frauchen umgehen können", betont die Tierhilfe.
Vielleicht weil er sich an sein altes Herrchen erinnert, scheint Benny vor allem der Männerwelt zugetan. Beim Kennenlernen sollte man Benny mit Geduld und Zeit begegnen, schließlich verpflanzt man einen "alten Baum" nicht einfach so, erklärt der Verein.
Kinder kennt der Rüde nicht und er sollte im Alter auch nicht mit dem Trubel kleiner Menschen überfordert werden.
Möchtest Du Benny kennenlernen? Dann melde Dich gerne für weitere Informationen im Büro Betzenstein unter der Telefonnummer 09244/9823166. Mehr zu den Vermittlungen und der Arbeit des Vereins erfährst Du unter www.tierhilfe-franken.de.
Titelfoto: Tierhilfe Franken e.V. (2)