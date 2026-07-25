25.07.2026 06:33 Hund harrt seit einem Monat einsam aus: Was er dann tut, ist für Retterin wie Stich ins Herz

Sein größter Feind war er selbst: Der Rüde stand sich auf einem verlassenen Schulgelände in Kalifornien nämlich selbst im Weg.

Von Christian Norm

Kalifornien (USA) - Sein größter Feind war er selbst: Der Rüde stand sich auf einem verlassenen Schulgelände in Kalifornien nämlich selbst im Weg. Obwohl Suzette Hall ihm helfen wollte, nachdem er ihrer Aussage nach seit einem Monat dort einsam ausgeharrt hatte, hatte er wahnsinnige Angst. Doch nicht nur vor der Tierschützerin fürchtete sich der Hund, sondern auch vor allen anderen Menschen. Was er schließlich tat, um über die Runden zu kommen, war für Hall wie ein Stich ins Herz.

An heißen Tagen suchte der Hund unter diesem Baum Schutz im Schatten. © Facebook/Screenshot/Suzette Hall "Die Hitze war heute unerträglich, und in den nächsten Tagen sollte es sogar noch heißer werden. Nachts schlief er auf dem Pitcher-Hügel des Baseballfeldes. Tagsüber fand man ihn meist unter seinem Lieblingsbaum, wo er sich im Schatten sicher fühlte", schrieb die Kalifornierin am Mittwoch auf Facebook. Durchgekommen war der Hund vor allem deshalb, weil ihm einige Menschen immer wieder Futter und Wasser durch den Zaun hingestellt hatten. Allerdings schien ihm das nicht zu reichen. "Ich beobachtete, wie er zum hinteren Teil der Schule schlenderte - dorthin, wo früher die Mülltonnen gestanden hatten - und im alten Müll nach Fressbarem suchte, nur um zu überleben. Es war absolut herzzerreißend", so Hall. Hunde Golden-Retriever-Oma reagiert rüde auf Welpen: Doch kurz darauf schmelzen Herzen dahin Weil er ausgerechnet an diesem Tag ausreichend Futter geschenkt bekommen hatte, ließen den Vierbeiner die Würstchen der Tierschützerin kalt. Letzten Endes musste sie ihren Einsatz vorerst abbrechen.

Suzette Hall berichtet in ausführlichem Facebook-Posting von der Rettung