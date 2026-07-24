Hund kommt von OP nach Hause: Reaktion seiner Artgenossen lässt so vielen das Herz aufgehen
Carmel (Indiana/USA) - Er ist nicht allein. Golden Retriever Oakley kann sich an gleich drei Artgenossen in seinem Zuhause in Carmel, Indiana (USA), erfreuen. Dass die vier Hunde eine eingeschworene Gemeinschaft sind, zeigte sich am Mittwoch, als der Rüde nach einer Operation wieder nach Hause kam.
"Oakley hatte gestern einen Zahnarzttermin und es wurden drei kleine Gewebewucherungen (hoffentlich gutartig) von seiner Haut entfernt. Der Eingriff ist gut verlaufen und heute geht es ihm schon viel besser", teilte sein Frauchen Melanie Joy am Donnerstag neben dem entsprechenden Instagram-Video mit.
In dem Clip hängt der armen Fellnase nach der OP die Zunge aus dem Maul. Oakley wirkt erschöpft und traurig. Als er seinen Fellfreunden Georgia, Archie und Winston gegenübertritt, ist die Freude bei ihnen groß.
Die drei Vierbeiner wirbeln um den Rüden herum. Was auffällt: Alle drei Golden Retriever scheinen zu merken, dass Oakley an seinen Zähnen operiert worden ist. Denn jeder von ihnen leckt am Maul des tierischen Patienten.
Frauchen Melanie Joy interpretiert das Ganze so: "Seine Brüder kümmern sich rührend um ihn und schenken ihm jede Menge Liebe und Zuwendung!"
Ganz ähnlich scheint es dem Insta-Publikum zu gehen.
Instagram-Video mit den vier Golden Retrievern geht in kürzester Zeit viral
Das hat nämlich seit Donnerstag nicht nur 1,3 Millionen Klicks hinterlassen, sondern auch 125.000 Likes.
Da passt es ins Bild, dass die Kommentarspalte voller Herzchen-Emojis und Genesungswünsche ist.
Dass er mal derjenige ist, dem geholfen wird, dürfte für Oakley unterdessen Neuland sein. Denn er und seine "Brüder" sind als Therapiehunde tätig, also genau dafür verantwortlich, dass es anderen wieder besser geht.
Dabei liegt das Augenmerk der Tiere vor allem darauf, Menschen, die sich in Stresssituationen finden, wieder einen Halt und Ruhe zu geben.
Unter diesen Umständen ist die unterstützende Reaktion von Oakleys Artgenossen nach seiner OP umso verständlicher.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/the3retrievers