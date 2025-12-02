Hunde-Opi Santos träumt von einem warmen Körbchen
Reichstädt - Noch lebt Hund Santos im Tierheim Reichstädt - doch das soll sich bald ändern. Auf seine alten Tage wünscht er sich ein liebevolles Zuhause außerhalb des Zwingers.
Wie der Tierschutzverein Freital berichtet, ist der charmante Staff-Mix Santos knapp 13 Jahre alt und wartet bereits seit geraumer Zeit darauf, das Tierheim Reichtstädt verlassen zu dürfen.
Santos ist ein echter Menschenfreund: Während er andere Hunde eher nicht so toll findet, liebt er den Kontakt zu Menschen umso mehr.
An der Leine läuft er gut, Begegnungen mit Menschen und Fahrradfahrern stellen für ihn ebenfalls kein Problem dar.
Santos sucht ein liebevolles Zuhause
Obwohl Santos aufgrund seines Alters nicht mehr besonders gut hört, ist er seinem Menschen gegenüber aufmerksam und genießt jede liebevolle Zuwendung.
Wer dem lieben Hunde-Opi ein letztes Zuhause voller Wärme und Liebe schenken möchte, sollte nicht zögern. Weitere Informationen über ihn gibt es auf der Website des Tierheims.
Bei Interesse kann man sich unter 03516413222 melden. Auch eine Patenschaft ist möglich, um Santos zu unterstützen.
Titelfoto: tierheim-freital