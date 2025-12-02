Hunde-Opi Santos träumt von einem warmen Körbchen

Reichstädt - Noch lebt Hund Santos im Tierheim Reichstädt - doch das soll sich bald ändern. Auf seine alten Tage wünscht er sich ein liebevolles Zuhause außerhalb des Zwingers.

Menschen liebt Santos über alles, andere Hunde eher nicht. © tierheim-freital

Wie der Tierschutzverein Freital berichtet, ist der charmante Staff-Mix Santos knapp 13 Jahre alt und wartet bereits seit geraumer Zeit darauf, das Tierheim Reichtstädt verlassen zu dürfen.

Santos ist ein echter Menschenfreund: Während er andere Hunde eher nicht so toll findet, liebt er den Kontakt zu Menschen umso mehr.

An der Leine läuft er gut, Begegnungen mit Menschen und Fahrradfahrern stellen für ihn ebenfalls kein Problem dar.