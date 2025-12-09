Hunde-Opi wartet seit vier Jahren im Tierheim: Bekommt Snacks noch eine Chance?
Berlin - Seit vier Jahren lebt Malinois-Mix Snacks (10) im Berliner Tierheim. Dabei wünscht sich der Hunde-Opi nichts mehr, als seinen Lebensabend in einem liebevollen neuen Zuhause zu verbringen.
Schließlich hat Snacks selbst einiges zu bieten: So ist er nicht nur ein schlauer und sportlicher Hund mit Herz, sondern beherrscht auch problemlos Kommandos wie Sitz, Platz, Bleib, Pfote und mehr.
Snacks blüht richtig auf, wenn er für seine Leistung Lob und Zuwendung bekommt. Ein paar Minuten Bürsten genießt er wie einen kleinen Wellness-Moment. Außerdem liebt der Rüde das Wasser - das anschließende Abtrocknen nach dem Baden darf gern auch ausgiebig ausfallen.
Dennoch braucht Snacks regelmäßige Pausen: Wenn einer Hüftgelenksdysplasie (HD) darf der Senior sich nicht übernehmen. In der Praxis des Berliner Tierheims wird er lebenslang kostenlos auf seine Hüfte behandelt.
Achtung: Der Malinois-Mix hat auch eine sensible Seite und ist von Natur aus vorsichtig. Snacks braucht eine ruhige und klare Führung, um auch in neuen Situationen gelassen zu bleiben.
Ball- und Aufputsch-Spiele sind tabu – bei zu hoher Erregung kann der Vierbeiner nicht mehr zwischen Spaß und Ernst unterscheiden. In der Vergangenheit hat er dann auch schon geschnappt.
Malinois-Mix aus dem Berliner Tierheim sucht ein Zuhause
Inzwischen kann Snacks schon in einer Hundegruppe laufen, auch mit Rüden. Zusammenleben könnte er mit einer ruhigen Hündin, auf andere Artgenossen legt er aber keinen großen Wert.
Snacks kennt Autofahren, bleibt auch mal stundenweise allein und zeigt sich im Alltag gelassen gegenüber Autos, Radfahrern oder Joggern. Fürs Leben in der belebten Innenstadt ist er aber nicht geeignet.
Ideal wäre für den Hunde-Opi ein Haus mit eingezäuntem Garten oder eine Wohnung am Berliner Stadtrand, in der er gemeinsam mit seinen Menschen zur Ruhe kommen kann. Treppen steigen sollte er aufgrund seiner Erkrankung nicht, und auch Kinder sollten nicht im Haushalt leben.
Du willst Snacks eine Chance geben? Dann melde Dich im Benji-Haus des Tierheims Berlin unter 030 / 76 888-212 oder über das Online-Formular auf der Tierheim-Website melden.
Titelfoto: Tierheim Berlin (Bildmontage)