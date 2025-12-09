Hunde-Opi wartet seit vier Jahren im Tierheim: Bekommt Snacks noch eine Chance?

Berlin - Seit vier Jahren lebt Malinois-Mix Snacks (10) im Berliner Tierheim. Dabei wünscht sich der Hunde-Opi nichts mehr, als seinen Lebensabend in einem liebevollen neuen Zuhause zu verbringen.

Hast du ein Herz für Malinois-Mix Snacks (10) aus dem Berliner Tierheim? © Tierheim Berlin (Bildmontage)

Schließlich hat Snacks selbst einiges zu bieten: So ist er nicht nur ein schlauer und sportlicher Hund mit Herz, sondern beherrscht auch problemlos Kommandos wie Sitz, Platz, Bleib, Pfote und mehr.

Snacks blüht richtig auf, wenn er für seine Leistung Lob und Zuwendung bekommt. Ein paar Minuten Bürsten genießt er wie einen kleinen Wellness-Moment. Außerdem liebt der Rüde das Wasser - das anschließende Abtrocknen nach dem Baden darf gern auch ausgiebig ausfallen.

Dennoch braucht Snacks regelmäßige Pausen: Wenn einer Hüftgelenksdysplasie (HD) darf der Senior sich nicht übernehmen. In der Praxis des Berliner Tierheims wird er lebenslang kostenlos auf seine Hüfte behandelt.

Achtung: Der Malinois-Mix hat auch eine sensible Seite und ist von Natur aus vorsichtig. Snacks braucht eine ruhige und klare Führung, um auch in neuen Situationen gelassen zu bleiben.

Ball- und Aufputsch-Spiele sind tabu – bei zu hoher Erregung kann der Vierbeiner nicht mehr zwischen Spaß und Ernst unterscheiden. In der Vergangenheit hat er dann auch schon geschnappt.