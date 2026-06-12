12.06.2026 17:49 Hund hört Leute Spanisch sprechen: Seine Reaktion verrät Frauchen überraschendes Geheimnis

Wie wenig Michele Ost über ihre Hündin Honey wusste, merkte sie erst, als das Tier bei einem Spaziergang stark auf spanisch sprechende Passanten reagierte.

Von Christian Norm

San Diego (Kalifornien, USA) - Hunde aus dem Tierheim sind oft eine Blackbox: Wo kommen sie her, was haben sie in ihrem bisherigen Leben durchgemacht? Dass Michele Ost recht wenig über ihre Tierheim-Hündin Honey wusste, merkte sie erst, als das Tier bei einem Spaziergang stark auf Spanisch sprechende Passanten reagierte.

Hündin Honey aus Kalifornien hört genau hin, wenn Leute Spanisch sprechen. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/michiedevin Ost hat die Fellnase im Herbst 2025 von der "Humane Society of San Diego" bei sich aufgenommen. Sie selbst ist eine englischsprachige US-Amerikanerin. Wie sich im Park herausstellte, musste Honey im ersten Teil ihres Lebens jedoch mit spanischsprachigen Menschen zu tun gehabt haben - was in Kalifornien, wo ein großer Teil der Bevölkerung diese Sprache spricht, nicht ungewöhnlich ist. Die Hündin reagierte äußerst intensiv auf die Menschen. Sie war sichtlich aufgeregt, versuchte, sich der Gruppe zu nähern. Ost musste sie ein wenig gezügelt werden. Hunde Nach Unfall auf der A4: Vermisste Hündin Merle ist wieder da Doch zu Hause angekommen fragte sich die Kalifornierin, ob diese Aufregung wirklich durch die spanische Sprache ausgelöst worden war. Deshalb hatte sie eine Idee.

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