Hund hört Leute Spanisch sprechen: Seine Reaktion verrät Frauchen überraschendes Geheimnis
San Diego (Kalifornien, USA) - Hunde aus dem Tierheim sind oft eine Blackbox: Wo kommen sie her, was haben sie in ihrem bisherigen Leben durchgemacht? Dass Michele Ost recht wenig über ihre Tierheim-Hündin Honey wusste, merkte sie erst, als das Tier bei einem Spaziergang stark auf Spanisch sprechende Passanten reagierte.
Ost hat die Fellnase im Herbst 2025 von der "Humane Society of San Diego" bei sich aufgenommen. Sie selbst ist eine englischsprachige US-Amerikanerin.
Wie sich im Park herausstellte, musste Honey im ersten Teil ihres Lebens jedoch mit spanischsprachigen Menschen zu tun gehabt haben - was in Kalifornien, wo ein großer Teil der Bevölkerung diese Sprache spricht, nicht ungewöhnlich ist.
Die Hündin reagierte äußerst intensiv auf die Menschen. Sie war sichtlich aufgeregt, versuchte, sich der Gruppe zu nähern. Ost musste sie ein wenig gezügelt werden.
Doch zu Hause angekommen fragte sich die Kalifornierin, ob diese Aufregung wirklich durch die spanische Sprache ausgelöst worden war. Deshalb hatte sie eine Idee.
Virales TikTok-Video zeigt Aha-Moment des Frauchens
Ost drehte ein Video, das zeigt, wie sie zum ersten Mal mit Honey Spanisch spricht. "Es war das allererste Mal, dass ich die Kommandos auf Spanisch versuchte, und sie hörte sofort darauf", erzählte sie jetzt in einem Interview mit Newsweek.
Damit war das Geheimnis gelüftet, das der Vierbeiner monatelang mit sich herumgetragen hatte. Doch nicht nur Ost zeigte sich von dieser Entdeckung begeistert, sondern auch das Publikum auf TikTok.
Mehr als zwei Millionen Klicks sind seit Anfang Juni zusammengekommen, dazu fast 580.000 Likes. Unterdessen trainiert Honeys Besitzerin wieder ihr eingerostetes Schulspanisch.
"Leider bin ich die Einzige in meiner Familie, die Spanisch spricht. Daher habe ich vieles davon verlernt, weil ich die Sprache kaum noch angewendet habe", sagte sie.
"Dass ich Honey zu mir geholt habe und mir bewusst wurde, dass Spanisch ihre Muttersprache ist, hat mich dazu inspiriert, sie wieder zu benutzen", fügte das Frauchen jedoch hinzu.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/michiedevin