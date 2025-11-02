Hunde-Seniorin sucht Für-immer-Zuhause: Wer hat ein Herz für Ilse?

Offenbach am Main - Wer hat ein Herz für Ilse? Die Terrier-Mischling-Seniorin lebt derzeit im Tierheim in Offenbach, soll ihren Lebensabend aber nicht dort verbringen.

Ilse ist zwar schon älter, aber noch richtig auf Zack! © Tierschutzverein Offenbach e.V.

Wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schildern, konnte sich der vorherige Besitzer leider nicht mehr um die für ihr Alter (Ilse wurde circa 2012 geboren) erstaunlich fitte Hundedame kümmern, weshalb sie letztendlich den Weg ins Tierheim antreten musste.

Sie genieße nicht nur gemütliche Spaziergänge, sondern auch jede Minute mit Zweibeinern, heißt es. Sie ist freundlich, aufgeschlossen, charmant.

Mit Hunden und Katzen versteht die 30 Zentimeter große und rund sieben Kilogramm schwere Hündin sich gut. Das Alter macht bedauerlicherweise aber selbst vor noch so süßen Fellnasen keinen Halt.

So ist Ilse taub und hat laut dem Tierheim zudem manchmal kleinere Probleme, den Urin zu halten.

Gesucht wird ein "liebevolles, kinderloses Zuhause, in dem sie nicht alleine bleiben muss" - das kenne und möge sie nicht.