Von schwerer Krankheit lässt er sich nicht stoppen: Schäferhund Taiga sucht ein Zuhause
Hamburg - Wer schenkt Taiga ein richtiges Zuhause? Der Schäferhund ist seit rund zwei Monaten im Tierheim in Hamburg untergebracht - alt werden will der Vierbeiner dort aber nicht.
Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, kam der acht Jahre alte Rüde am 5. Mai dieses Jahres als behördliche Sicherstellung ins Tierheim an der Süderstraße. Nun ist er zur Vermittlung freigegeben.
Von seinen Pflegern wird Taiga als klassischer Vertreter seiner Rasse beschrieben: Er bemüht sich demnach sehr, seinen Menschen zu gefallen und ist sehr kooperativ. Bei seiner ehrenamtlichen Gassigeherin zu Hause zeigt er sich ruhig und verschmust.
Gleichzeitig ist der Vierbeiner für jedes Abenteuer bereit. Er apportiert gerne, liebt das Wasser und macht gerne ausgedehnte Spaziergänge. Er hört auf Grundkommandos und kennt es, im Auto mitzufahren. Mal alleine zu sein ist ebenfalls nichts Neues für ihn.
Leider hat Taiga, wie viele Schäferhunde, eine sehr tiefe Hinterhand, also eine anatomische Fehlstellung der Rückenlinie und der Hinterbeine. Aktuell hat er noch keine großen Beschwerden, es ist jedoch wahrscheinlich, dass er zukünftig Unterstützung durch Physiotherapie und Medikamente braucht.
Schäferhund Taiga braucht nach Krankheit lebenslange Behandlung
Darüber hinaus litt die Fellnase lange unter einer chronischen Ohrenentzündung, die mit starken Schmerzen und Einschränkungen einherging. Die Entzündung ist inzwischen abgeklungen, trotzdem müssen seine Ohren vermutlich lebenslang behandelt werden.
Die genaue Ursache der Ohrenentzündung ist laut den Pflegern nicht mehr herauszufinden - womöglich spielte aber eine Allergie eine Rolle. Aktuell bekommt Taiga deshalb ein Spezialfutter und täglich Medikamente.
Interessenten sollten sich auf erhöhte Tierarztkosten einstellen. Bis er sein neues Zuhause findet, freut sich der Vierbeiner auch über die Übernahme einer Patenschaft, mit der bei seiner Versorgung im Tierheim finanziell unterstützt werden kann.
Ihr wollt Taiga ein Happy End schenken? Sein kompletter Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Tierheim sind unter hamburger-tierschutzverein.de zu finden.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.