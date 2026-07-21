Von schwerer Krankheit lässt er sich nicht stoppen: Schäferhund Taiga sucht ein Zuhause

Hamburg - Wer schenkt Taiga ein richtiges Zuhause? Der Schäferhund ist seit rund zwei Monaten im Tierheim in Hamburg untergebracht - alt werden will der Vierbeiner dort aber nicht.

Schäferhund Taiga aus dem Hamburger Tierheim ist auf der Suche nach einem richtigen Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, kam der acht Jahre alte Rüde am 5. Mai dieses Jahres als behördliche Sicherstellung ins Tierheim an der Süderstraße. Nun ist er zur Vermittlung freigegeben.

Von seinen Pflegern wird Taiga als klassischer Vertreter seiner Rasse beschrieben: Er bemüht sich demnach sehr, seinen Menschen zu gefallen und ist sehr kooperativ. Bei seiner ehrenamtlichen Gassigeherin zu Hause zeigt er sich ruhig und verschmust.

Gleichzeitig ist der Vierbeiner für jedes Abenteuer bereit. Er apportiert gerne, liebt das Wasser und macht gerne ausgedehnte Spaziergänge. Er hört auf Grundkommandos und kennt es, im Auto mitzufahren. Mal alleine zu sein ist ebenfalls nichts Neues für ihn.

Leider hat Taiga, wie viele Schäferhunde, eine sehr tiefe Hinterhand, also eine anatomische Fehlstellung der Rückenlinie und der Hinterbeine. Aktuell hat er noch keine großen Beschwerden, es ist jedoch wahrscheinlich, dass er zukünftig Unterstützung durch Physiotherapie und Medikamente braucht.