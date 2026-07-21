Von schwerer Krankheit lässt er sich nicht stoppen: Schäferhund Taiga sucht ein Zuhause

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Schäferhund Taiga aus dem Hamburger Tierheim sucht ein richtiges Zuhause. Er hatte eine schwere Krankheit, wegen der er lebenslang behandelt werden muss.

Von Bastian Küsel-Kanbach

Hamburg - Wer schenkt Taiga ein richtiges Zuhause? Der Schäferhund ist seit rund zwei Monaten im Tierheim in Hamburg untergebracht - alt werden will der Vierbeiner dort aber nicht.

Schäferhund Taiga aus dem Hamburger Tierheim ist auf der Suche nach einem richtigen Zuhause.
Schäferhund Taiga aus dem Hamburger Tierheim ist auf der Suche nach einem richtigen Zuhause.  © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, kam der acht Jahre alte Rüde am 5. Mai dieses Jahres als behördliche Sicherstellung ins Tierheim an der Süderstraße. Nun ist er zur Vermittlung freigegeben.

Von seinen Pflegern wird Taiga als klassischer Vertreter seiner Rasse beschrieben: Er bemüht sich demnach sehr, seinen Menschen zu gefallen und ist sehr kooperativ. Bei seiner ehrenamtlichen Gassigeherin zu Hause zeigt er sich ruhig und verschmust.

Gleichzeitig ist der Vierbeiner für jedes Abenteuer bereit. Er apportiert gerne, liebt das Wasser und macht gerne ausgedehnte Spaziergänge. Er hört auf Grundkommandos und kennt es, im Auto mitzufahren. Mal alleine zu sein ist ebenfalls nichts Neues für ihn.

Als Frau sieht, was diesem Welpen angetan wird, trifft sie der Schlag
Hunde Als Frau sieht, was diesem Welpen angetan wird, trifft sie der Schlag

Leider hat Taiga, wie viele Schäferhunde, eine sehr tiefe Hinterhand, also eine anatomische Fehlstellung der Rückenlinie und der Hinterbeine. Aktuell hat er noch keine großen Beschwerden, es ist jedoch wahrscheinlich, dass er zukünftig Unterstützung durch Physiotherapie und Medikamente braucht.

Schäferhund Taiga braucht nach Krankheit lebenslange Behandlung

Der Vierbeiner hatte eine chronische Ohrenentzündung, weshalb er vermutlich sein Leben lang behandelt werden muss.
Der Vierbeiner hatte eine chronische Ohrenentzündung, weshalb er vermutlich sein Leben lang behandelt werden muss.  © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Darüber hinaus litt die Fellnase lange unter einer chronischen Ohrenentzündung, die mit starken Schmerzen und Einschränkungen einherging. Die Entzündung ist inzwischen abgeklungen, trotzdem müssen seine Ohren vermutlich lebenslang behandelt werden.

Die genaue Ursache der Ohrenentzündung ist laut den Pflegern nicht mehr herauszufinden - womöglich spielte aber eine Allergie eine Rolle. Aktuell bekommt Taiga deshalb ein Spezialfutter und täglich Medikamente.

Interessenten sollten sich auf erhöhte Tierarztkosten einstellen. Bis er sein neues Zuhause findet, freut sich der Vierbeiner auch über die Übernahme einer Patenschaft, mit der bei seiner Versorgung im Tierheim finanziell unterstützt werden kann.

Golden Retriever und Corgi treffen auf Welpen: Gegensätzliche Reaktionen lassen Lachtränen fließen
Hunde Golden Retriever und Corgi treffen auf Welpen: Gegensätzliche Reaktionen lassen Lachtränen fließen

Ihr wollt Taiga ein Happy End schenken? Sein kompletter Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Tierheim sind unter hamburger-tierschutzverein.de zu finden.

Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Mehr zum Thema Hunde: