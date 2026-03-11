Labrador lernt Baby kennen: Seine erste Aktion trifft Eltern voll ins Herz

Bloomington (Illinois, USA) - Aller Anfang ist schwer? Für Labrador Dudley aus Bloomington in Illinois ganz sicher nicht! Der Rüde hatte nämlich nicht das geringste Problem damit, als seine Besitzer erstmals Eltern wurden. Ganz im Gegenteil: Ein TikTok-Video seines Frauchens Shannon McKenzie Moran lässt seit Ende Februar reihenweise Herzen schmelzen. Darin begegnet der Hund dem neuen Erdenbürger auf die bestmögliche Weise.

Ein komischer Blick und weg ist Labrador Dudley. Doch das hat einen zuckersüßen Grund. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/shanmckmoran

In dem Video herrscht für einen kurzen Moment Verwirrung. Dudley schnüffelt kurz an dem Baby, das gerade von seinem Herrchen gehalten wird. Dann läuft er aber auch schon wieder davon.

Schließlich holt er einen Stoff-Orang-Utan, geht damit zu einem Gast, der auf dem Sofa sitzt. Schnell merkt der Labrador, dass er falsch abgebogen ist.

Sein eigentliches Ziel ist nämlich der Säugling. Stolz läuft er zu ihm und hält ihm das Stofftier hin. Diese rührende Geste berührt nicht nur die frischgebackenen Eltern, sondern auch das TikTok-Publikum.

Seit dem 26. Februar sind mehr als 250.000 Klicks zusammengekommen. Allerdings gibt es bei so viel Licht wie immer auch Schatten.