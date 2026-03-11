Labrador lernt Baby kennen: Seine erste Aktion trifft Eltern voll ins Herz
Bloomington (Illinois, USA) - Aller Anfang ist schwer? Für Labrador Dudley aus Bloomington in Illinois ganz sicher nicht! Der Rüde hatte nämlich nicht das geringste Problem damit, als seine Besitzer erstmals Eltern wurden. Ganz im Gegenteil: Ein TikTok-Video seines Frauchens Shannon McKenzie Moran lässt seit Ende Februar reihenweise Herzen schmelzen. Darin begegnet der Hund dem neuen Erdenbürger auf die bestmögliche Weise.
In dem Video herrscht für einen kurzen Moment Verwirrung. Dudley schnüffelt kurz an dem Baby, das gerade von seinem Herrchen gehalten wird. Dann läuft er aber auch schon wieder davon.
Schließlich holt er einen Stoff-Orang-Utan, geht damit zu einem Gast, der auf dem Sofa sitzt. Schnell merkt der Labrador, dass er falsch abgebogen ist.
Sein eigentliches Ziel ist nämlich der Säugling. Stolz läuft er zu ihm und hält ihm das Stofftier hin. Diese rührende Geste berührt nicht nur die frischgebackenen Eltern, sondern auch das TikTok-Publikum.
Seit dem 26. Februar sind mehr als 250.000 Klicks zusammengekommen. Allerdings gibt es bei so viel Licht wie immer auch Schatten.
Virales TikTok-Video zeigt zuckersüßen Moment mit Hund und Baby
So fragen sich einige User, ob sich Dudley seit dem Erscheinen des Neuankömmlings vielleicht zurückgesetzt fühlen könnte. Dem widersprach Frauchen Shannon in einem Unterkommentar allerdings vehement.
"Keine Sorge, er wird total verwöhnt und ständig geknuddelt. Und da das Baby (...) mobiler wird, bekommt Dudley bald den allerbesten kleinen Freund zum Toben, Spielen und Spielzeugteilen", schreibt die US-Amerikanerin.
Auch sonst verrät sie in weiteren Unterkommentaren noch manch süßes Detail. Demnach ist das Orang-Utan-Stofftier Dudleys ultimativer Liebling, seit er ein Welpe war.
Und wer hat den kinderlieben Labrador betreut, als Herrchen und Frauchen für die Geburt in der Klinik waren? "Oma und Opa! Die Eltern meines Mannes. Seine zweitliebsten Menschen nach uns. Sie haben sich um ihn gekümmert, während wir im Krankenhaus waren", so Shannon abschließend.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/shanmckmoran