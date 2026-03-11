Labrador-Mix Alonso will die Welt entdecken: Wer hilft dem Jungspund beim Start ins Leben?

Berlin - Seit Anfang Februar lebt alte Labrador-Mix Alonso (fünf Monate) im Berliner Tierheim. Jetzt will der junge Hund endlich richtig ins Leben starten.

Wer könnte bei diesem Blick widerstehen? Labrador-Mix Alonso (fünf Monate) aus dem Berliner Tierheim. © Tierheim Berlin

Seine aktuellen Tierpfleger beschreiben den lebenslustigen Rüde als ein aufgewecktes Kerlchen voller Energie und Neugier. Um die Welt entdecken zu können, fehlt Alonso nur noch die richtige Familie.

Der Labrador-Mix ist ein echter Wirbelwind: Wenn er könnte, würde er den ganzen Tag herumflitzen, sei es im Garten oder auf Ausflügen. Er braucht deshalb viel körperliche Auslastung – Wandern, Joggen oder Hundesport würden ihm riesige Freude machen.

Sein kluges Köpfchen verlangt ebenfalls nach Herausforderungen. Alonso kann schon einige Tricks und lernt schnell Neues, auch wenn die Ausführung noch etwas Übung braucht. Grenzen testet er gerne aus, daher sind konsequente Regeln von Anfang an essenziell.

Besonders wichtig ist für Alonso das Training im Umgang mit der Welt draußen. Auf Geräusche, fremde Menschen oder andere Hunde reagiert er bisweilen unsicher und äußert das dann auch lautstark.