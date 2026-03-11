Labrador-Mix Alonso will die Welt entdecken: Wer hilft dem Jungspund beim Start ins Leben?
Berlin - Seit Anfang Februar lebt alte Labrador-Mix Alonso (fünf Monate) im Berliner Tierheim. Jetzt will der junge Hund endlich richtig ins Leben starten.
Seine aktuellen Tierpfleger beschreiben den lebenslustigen Rüde als ein aufgewecktes Kerlchen voller Energie und Neugier. Um die Welt entdecken zu können, fehlt Alonso nur noch die richtige Familie.
Der Labrador-Mix ist ein echter Wirbelwind: Wenn er könnte, würde er den ganzen Tag herumflitzen, sei es im Garten oder auf Ausflügen. Er braucht deshalb viel körperliche Auslastung – Wandern, Joggen oder Hundesport würden ihm riesige Freude machen.
Sein kluges Köpfchen verlangt ebenfalls nach Herausforderungen. Alonso kann schon einige Tricks und lernt schnell Neues, auch wenn die Ausführung noch etwas Übung braucht. Grenzen testet er gerne aus, daher sind konsequente Regeln von Anfang an essenziell.
Besonders wichtig ist für Alonso das Training im Umgang mit der Welt draußen. Auf Geräusche, fremde Menschen oder andere Hunde reagiert er bisweilen unsicher und äußert das dann auch lautstark.
Hund Alonso aus Berliner Tierheim sucht ein neues Zuhause
Der Besuch einer Hundeschule ist daher unerlässlich, um sein Selbstbewusstsein zu stärken und entspannter zu werden. Auch das Alleinbleiben muss der Vierbeiner noch lernen. Mit etwas Geduld und positiver Verstärkung sollte das aber schnell klappen.
Das Tierheim wünscht sich für Alonso motivierte Menschen, die mit ihm die Welt erobern möchten.
Kinder sind nach einem Kennenlernen kein Problem, und ein souveräner Zweithund könnte ihm im neuen Heim Halt geben. Auch Katzen lassen sich vermutlich nach vorsichtiger Vergesellschaftung integrieren – diesbezüglich ist Alonso durchaus anpassungsfähig.
Willst Du Alonso ein neues Zuhause schenken? Dann melde Dich per Mail an [email protected] oder unter der Rufnummer 030 76888-212 (täglich 13–16 Uhr, außer samstags) beim Berliner Tierheim.
Titelfoto: Tierheim Berlin