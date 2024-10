Hunde verschwinden spurlos: Polizei deckt grausame Verbrechen auf

Bowie County (USA) - Ein US-Amerikaner muss sich wegen Tierquälerei vor Gericht verantworten. Das, was Stuart Duncan Hammonds (24) getan hat, ist einfach nur grausam!

Geruch von verwesten Tieren stieg den Einsatzkräften in die Nase. Bei genauerem Hinsehen machten die Beamten gleich mehrere fürchterliche Entdeckungen. Rund um Haus und Scheune des 24-Jährigen lagen die skelettierten Überreste von zwölf Hunden.

Ermittlungen hätten schließlich ergeben, dass Hammonds vier der zwölf Tiere während eines Wutanfalls getötet hatte. Zuvor soll er sich mit seiner Freundin gestritten haben.

Aber wie ist der 24-Jährige überhaupt an all die Tiere gekommen? Die Polizei nimmt an, dass der Schlächter sowohl frei laufende Hunde gekidnappt als auch hilfsbedürftige Vierbeiner im Internet aufgespürt, adoptiert und dann getötet hatte.

Für seine Taten muss sich der junge Amerikaner nun vor Gericht verantworten.