Spielzeug von Neufundländer geht kaputt: Zu wem er deswegen eilt, lässt Herzen schmelzen

North Carolina (USA) - Jeder, der einst ein Lieblingskuscheltier besaß oder Kinder hat, die eins haben, weiß, wie schrecklich es ist, wenn dem besonderen Spielzeug etwas zustößt. Auch Chewy, ein Neufundländer aus den USA, war untröstlich, als er ein Loch in seiner Kuschel-Banane entdeckte. Glücklicherweise fiel ihm sofort ein, wer in dieser tragischen Situation helfen kann.

Hund Chewy brachte sein kaputtes Spielzeug zu seiner Oma (96) - und damit reihenweise Herzen zum Schmelzen. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/chewythenewfie

Amy Savino, Chewys Besitzerin, filmte glücklicherweise, was geschah, als der Vierbeiner den Schaden an seinem geliebten Kuscheltier feststellte. "Er brachte sein kaputtes Kuscheltier geradewegs zu Oma", schreibt die US-Amerikanerin aus North Carolina.

In ihrem Video, was später auf TikTok landete, sieht man Chewy mit seiner riesigen ausgestopften Banane im Maul zu seiner Großmutter tapsen. Die wusste zum Glück direkt, was nun zu tun war und zückte Nadel und Faden.

Unter den besorgten Augen des Neufundländers nähte die 96-Jährige das große Loch am Kuscheltier wieder zu.

Nach wenigen Minuten war die "Notoperation" geschafft und Chewys Oma warf dem Hund das reparierte Spielzeug in hohem Bogen zu. "Omas können alles reparieren ❤️", freut sich Amy, die schon mit früheren Videos bewies, wie besonders die Beziehung zwischen der Seniorin und dem großen Hund ist.