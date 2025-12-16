Joussi hat einen letzten großen Wunsch: Wer schenkt dem alten Hund ein Zuhause?
Hamburg - Die besten Jahre hat der Rüde schon hinter sich, doch er hofft noch auf einen ruhigen Lebensabend in einer liebevollen Familie.
Seit rund einem halben Jahr sucht der Schäferhund-Mischling nun schon ein Zuhause, aber langsam läuft ihm die Zeit davon.
Joussi hat nämlich schon 13 Jahre auf dem Buckel und ist somit auf der Zielgeraden angekommen. Trotz des fortgeschrittenen Alters erfüllt die Fellnase aber noch alle Aspekte der Rassenbeschreibung eines Schäferhundes.
Ob das eigene Zuhause oder die Bezugspersonen, der Vierbeiner hat immer ein wachsames Auge auf alles, was zu ihm gehört. Bedauerlicherweise ist der stattliche Rüde sehr besitzergreifend.
Seine neuen Halter müssen dem Hund also sehr deutlich vermitteln, dass ihm nicht alles gehört.
Wenn das gelingt, ist Joussi ein treuer Freund und zugleich ein Begleiter mit einem wachsamen Auge. Während der Hund bei Bezugspersonen freundlich ist und gerne gekrault wird, sollte man bei fremden Menschen vorsichtig sein. Altersmilde ist der Mischling noch nicht geworden.
Gegen andere Hunde hat Joussi nichts einzuwenden
Gegen seine Artgenossen hat der Hütehund in der Regel nichts einzuwenden. Im Tierheim an der Hamburger Süderstraße läuft Joussi in einer gemischten Hundegruppe mit.
Dementsprechend wäre ein bereits vorhandener Hund kein Hindernis für die Aufnahme des Mischlings. Als Voraussetzung geben die Pfleger lediglich den Hinweis mit, dass sich der Hund bei dem großen Kerl körperlich entgegenstemmen können sollte.
Immerhin bringt die Fellnase bei einer Schulterhöhe von 64 Zentimetern satte 38 Kilogramm auf die Waage.
Mit 13 Jahren darf es schon mal an der einen oder anderen Stelle zwicken, dennoch sollte Interessierten bewusst sein, dass in dem Alter auch höhere Tierarztkosten entstehen können.
Wer Joussi dennoch ein liebevolles Für-immer-Zuhause schenken möchte, findet unter hamburger-tierschutzverein.de einen detaillierten Steckbrief und die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.