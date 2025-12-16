Joussi hat einen letzten großen Wunsch: Wer schenkt dem alten Hund ein Zuhause?

Hamburg - Die besten Jahre hat der Rüde schon hinter sich, doch er hofft noch auf einen ruhigen Lebensabend in einer liebevollen Familie.

Joussi ist sehr besitzergreifend und verteidigt ihre Ressourcen. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Seit rund einem halben Jahr sucht der Schäferhund-Mischling nun schon ein Zuhause, aber langsam läuft ihm die Zeit davon.

Joussi hat nämlich schon 13 Jahre auf dem Buckel und ist somit auf der Zielgeraden angekommen. Trotz des fortgeschrittenen Alters erfüllt die Fellnase aber noch alle Aspekte der Rassenbeschreibung eines Schäferhundes.

Ob das eigene Zuhause oder die Bezugspersonen, der Vierbeiner hat immer ein wachsames Auge auf alles, was zu ihm gehört. Bedauerlicherweise ist der stattliche Rüde sehr besitzergreifend.

Seine neuen Halter müssen dem Hund also sehr deutlich vermitteln, dass ihm nicht alles gehört.

Wenn das gelingt, ist Joussi ein treuer Freund und zugleich ein Begleiter mit einem wachsamen Auge. Während der Hund bei Bezugspersonen freundlich ist und gerne gekrault wird, sollte man bei fremden Menschen vorsichtig sein. Altersmilde ist der Mischling noch nicht geworden.