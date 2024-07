Hundefamilie ausgesetzt: Als Mutter gefasst wird, brechen Retter in Tränen aus

Kalifornien (USA) - Drei Monate lang irrte eine fünfköpfige Hundefamilie über das Grundstück eines Gemeindezentrums in US-Bundesstaat Kalifornien. Als Tierretterin Suzette Hall vom Schicksal der Vierbeiner erfuhr, brach ihr das Herz. Sofort machte sie sich also auf den Weg, um den Fellnasen zu helfen.

Sofort machte sich die Amerikanerin auf den Weg und nahm den Ausreißer, den sie im Garten des Mannes auf einem Haufen Müll entdeckte, in ihre Obhut.

Am nächsten Tag machten sich die Tierliebhaber also wieder auf den Weg zum Gemeindezentrum, mussten vor Ort allerdings feststellen, dass die Hündin und ihr Baby nach wie vor verschwunden waren.

Wie sie auf Facebook berichtete, schafften es die Helfer am ersten Tag zwar, drei der Welpen einzufangen. Von den anderen beiden Streunern fehlte anschließend jedoch jede Spur.

Was sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste: Die Rettungsaktion sollte Hall und ihre Mitarbeiter ganze drei Tage kosten, da die Hundemama und ihre Jungen so schreckhaft waren.

Die fünf Hunde sind mittlerweile allesamt in Sicherheit. © Bildmontage: Facebook/Screenshot/Suzette Hall (2)

So froh sie auch war, den Racker in Sicherheit zu wissen, so frustriert blieb sie auch zurück. Die Mutter der Vierbeiner war nämlich nach wie vor nirgends aufzufinden.

Aufgeben kam für Hall und ihre Helfer allerdings nicht infrage. Und so machten sie sich am gestrigen Donnerstag erneut auf den Weg, um die Straßen nach der Streunerin abzusuchen.

Diese Hartnäckigkeit sollte schließlich Früchte tragen: Nachdem Hall unter einem Container auf dem Gelände des Gemeindezentrums herumgekrochen war, entdeckte sie die verängstigte Hündin plötzlich.

Mithilfe zweier Arbeiter des Zentrums schafften es die Frauen schließlich, die Vierbeinerin in das Gebäude zu locken und die Tür hinter ihr zu schließen.

Daraufhin brach Hall in Tränen aus, ihre Helfer taten es ihr gleich: "Es hat funktioniert." Die fünfköpfige Familie war endlich sicher. "Und das Beste: Sie konnten endlich schlafen - in guten Händen", schrieb Hall zufrieden.

Jetzt können die fünf Fellnasen, die seither auf die Namen Unity (die Mutter), Karla, Pearl, Diamond und Garnet getauft wurden, endlich einer wundervollen Zukunft entgegenblicken.