Hundefamilie fliegt raus, weil Besitzer überfordert sind: Jetzt herrscht im Tierheim "Chaos pur"

Bergheim - Im Tierheim Bergheim bei Köln zog jüngst eine ganze Hundefamilie ein, die bei den Tierrettern gelandet war, weil die ehemaligen Besitzer mit der Rasselbande überfordert waren. Jetzt hoffen die lieben Vierbeiner auf einen Neustart.

Die Junghunde haben noch nicht viel kennengelernt und sind entsprechend "chaotisch". © Bildmontage: Instagram/tierheim_bergheim

Im Bergheimer Tierheim ist in dieser Woche "Chaos pur" ausgebrochen, wie die Mitarbeiter in einem neuen Instagram-Post scherzten. Der Grund: Die Tierretter nahmen mit Mutter Talia und ihren inzwischen ausgewachsenen Welpen Tasha, Tate, Tiber und Toast gleich fünf Hunde auf einmal auf.

In einem kurzen Video hatten die Pfleger die Neuankömmlinge vorgestellt und dabei in den höchsten Tönen von dem fröhlichen Quintett geschwärmt. So wurden die Hunde "als unfassbar liebe Tiere" beschrieben, "die wirklich total süß und sehr verschmust" seien.

Das wurde auch auf den Aufnahmen deutlich, denn immer wieder "überfielen" die Vierbeiner die Tierretter schwänzchenwedelnd und genossen die Zuwendung sichtlich.

Auch wenn die Fellnasen auf den ersten Blick alle gleich aussehen, sind sie charakterlich jedoch sehr verschieden - vom "verrückten Spieler" bis hin zum kleinen "Angsthäschen" ist alles dabei, wie die Tierretter erklärten. Mama Talia ist hingegen eine sehr ruhige und sensible Hündin.