Hundefamilie fliegt raus, weil Besitzer überfordert sind: Jetzt herrscht im Tierheim "Chaos pur"
Bergheim - Im Tierheim Bergheim bei Köln zog jüngst eine ganze Hundefamilie ein, die bei den Tierrettern gelandet war, weil die ehemaligen Besitzer mit der Rasselbande überfordert waren. Jetzt hoffen die lieben Vierbeiner auf einen Neustart.
Im Bergheimer Tierheim ist in dieser Woche "Chaos pur" ausgebrochen, wie die Mitarbeiter in einem neuen Instagram-Post scherzten. Der Grund: Die Tierretter nahmen mit Mutter Talia und ihren inzwischen ausgewachsenen Welpen Tasha, Tate, Tiber und Toast gleich fünf Hunde auf einmal auf.
In einem kurzen Video hatten die Pfleger die Neuankömmlinge vorgestellt und dabei in den höchsten Tönen von dem fröhlichen Quintett geschwärmt. So wurden die Hunde "als unfassbar liebe Tiere" beschrieben, "die wirklich total süß und sehr verschmust" seien.
Das wurde auch auf den Aufnahmen deutlich, denn immer wieder "überfielen" die Vierbeiner die Tierretter schwänzchenwedelnd und genossen die Zuwendung sichtlich.
Auch wenn die Fellnasen auf den ersten Blick alle gleich aussehen, sind sie charakterlich jedoch sehr verschieden - vom "verrückten Spieler" bis hin zum kleinen "Angsthäschen" ist alles dabei, wie die Tierretter erklärten. Mama Talia ist hingegen eine sehr ruhige und sensible Hündin.
Die fröhliche Hundefamilie zog kürzlich ins Tierheim Bergheim: Jetzt suchen die Vierbeiner neue Besitzer
Für die menschenbezogene Rasselbande suchen die Tierretter ab sofort nach neuen Besitzern, die einen der fröhlichen Vierbeiner bei sich aufnehmen wollen. Die Tiere sind grundsätzlich auch für Anfänger geeignet, allerdings sollten Interessenten beachten, dass die Junghunde noch nicht viel können und zurzeit noch "kleine Chaoten" seien.
"Man muss in den ersten Wochen und Monaten wirklich viel Zeit für sie haben", betonten die Mitarbeiter, die ihren Schützlingen die Daumen drücken, dass sie schon bald liebevolle Besitzer finden werden.
Wer die niedlichen Junghunde und ihre Mama kennenlernen möchte, kann per E-Mail an [email protected] Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen. Alle ausführlichen Infos zur Vermittlung findet Ihr auf der Website des Tierheims.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/tierheim_bergheim