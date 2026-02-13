Junghund aus Animal-Hoarding-Hölle gerettet: Brian hofft auf einen Neuanfang

Mainz - Neuer Anfang nach schlimmer Vergangenheit! Der junge Australian-Shepherd-Mischling Brian wurde Opfer von sogenanntem Animal Hoarding und landete zu seinem Glück schließlich im Mainzer Tierheim. Dort wartet er nun darauf, eine liebevolle neue Bleibe zu finden.

Mischlingsrüde Brian ist im Dezember 2024 geboren und damit rund 14 Monate alt. © Tierheim Mainz

Mit 147 weiteren Hunden in einem einzigen Zuhause unter teils katastrophalen Bedingungen eingepfercht: So lebte Brian zuvor in einem schrecklichen Fall von Animal Hoarding, worunter man das übermäßige Horten von Tieren versteht, bei dem eine artgerechte Haltung nicht mehr eingehalten werden kann.

Für jene betroffenen Vierbeiner bedeutet dieses Chaos einen schweren Start ins Leben und Brians Vergangenheit hat Spuren hinterlassen. Umweltreize, Spaziergänge, Alltag waren dem sensiblen Rüden bisher fremd.

Entsprechend vorsichtig begegnet er der Außenwelt noch immer, doch wer ihn kennt, weiß: Hinter der Unsicherheit steckt ein Hund mit großem Potenzial.

Mit seinen Vertrauenspersonen macht Brian bereits bemerkenswerte Fortschritte. Geschirr anlegen, Leine befestigen oder erste kleine Spaziergänge - was früher unmöglich schien, klappt inzwischen immer besser.