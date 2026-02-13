Junghund aus Animal-Hoarding-Hölle gerettet: Brian hofft auf einen Neuanfang
Mainz - Neuer Anfang nach schlimmer Vergangenheit! Der junge Australian-Shepherd-Mischling Brian wurde Opfer von sogenanntem Animal Hoarding und landete zu seinem Glück schließlich im Mainzer Tierheim. Dort wartet er nun darauf, eine liebevolle neue Bleibe zu finden.
Mit 147 weiteren Hunden in einem einzigen Zuhause unter teils katastrophalen Bedingungen eingepfercht: So lebte Brian zuvor in einem schrecklichen Fall von Animal Hoarding, worunter man das übermäßige Horten von Tieren versteht, bei dem eine artgerechte Haltung nicht mehr eingehalten werden kann.
Für jene betroffenen Vierbeiner bedeutet dieses Chaos einen schweren Start ins Leben und Brians Vergangenheit hat Spuren hinterlassen. Umweltreize, Spaziergänge, Alltag waren dem sensiblen Rüden bisher fremd.
Entsprechend vorsichtig begegnet er der Außenwelt noch immer, doch wer ihn kennt, weiß: Hinter der Unsicherheit steckt ein Hund mit großem Potenzial.
Mit seinen Vertrauenspersonen macht Brian bereits bemerkenswerte Fortschritte. Geschirr anlegen, Leine befestigen oder erste kleine Spaziergänge - was früher unmöglich schien, klappt inzwischen immer besser.
Brian entwickelt sich immer weiter und kann ein toller Alltagsbegleiter werden
Seine neue Familie wird dennoch Geduld brauchen. Stubenreinheit, Alleinbleiben und Sicherheit im Alltag muss Brian Schritt für Schritt lernen.
Deshalb suchen die Tierschützer gezielt ruhige, hundeerfahrene Menschen, die ihm Stabilität geben können.
Ein souveräner Ersthund könnte ihm zusätzlich Orientierung geben, während ein Haushalt mit Kindern für den Rüden zu viel wäre.
Dabei bringt Brian eigentlich alles mit, was einen typischen Australian Shepherd auszeichnet: Intelligenz, Lernfreude und eine enge Bindungsfähigkeit.
Im Moment stehen jedoch nicht Sport und Action im Mittelpunkt, sondern Vertrauen, ein behutsamer Aufbau seines neuen Lebens sowie das so wichtige Hunde-ABC.
Brian sucht ein liebevolles Für-immer-Zuhause
Das Tierasyl setzt auf eine längere Kennenlernphase mit regelmäßigen Besuchen, denn Brian braucht Zeit, um Vertrauen zu fassen. Wer ihm diese Zeit schenkt, könnte jedoch erleben, wie aus einem vorsichtigen Hoarding-Hund ein treuer Alltagsbegleiter wird, der endlich ankommt.
Etwaige Interessenten werden gebeten, sich über das Kontaktformular des Tierheims zu melden.
Titelfoto: Montage: Tierheim Mainz