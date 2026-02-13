Seit mehreren Jahren sehnt sie sich nach einem liebevollen Zuhause, doch niemand will sie

Carlisle (Großbritannien) - Sie sitzt seit über 1000 Tagen in einem Gehege und wartet, bis sie endlich gesehen wird: Die liebenswerte, schwarz-weiß gefleckte Hunde -Dame Frida sucht bisher vergebens nach einer neuen Familie.

Die 15 Kilogramm schwere Hündin Frida wartet schon seit längerer Zeit auf einen fürsorglichen Besitzer. © Facebook/Screenshot/Miracle's Mission

Das herzzerreißende Schicksal der Fellnase lässt mitfühlen. Seit über drei Jahren starrt der Vierbeiner an die grauen Wände der britischen Tierschutzorganisation Miracle's Mission im Norden Englands und sehnt sich nach einem liebevollen Herrchen oder Frauchen.

Tagein, tagaus strömen Tierliebhaber in das Rehabilitations- und Auffangzentrum der Stadt Carlisle, doch niemand beachtet Frida.

Sowohl die Geschichte der gefleckten Fellnase als auch ihre Persönlichkeit ist etwas ganz Besonderes. Um ihre Vermittlung anzukurbeln, veröffentlichten die Helfer der Organisation vor einigen Tagen einen Facebook-Beitrag - in der Hoffnung, bald ein Zuhause für sie zu finden.

Seit Fridas Welpenzeit verbringt die Hündin ihren Alltag im Rehabilitationszentrum für behinderte Tiere. Schon früh war die Hundedame auf sich allein gestellt, berichtet The Mirror.

Die ursprünglich aus Bosnien stammende Fellnase geriet kurz nach ihrer Geburt in einen Autounfall. Der Aufprall beschädigte eines ihrer Beine so stark, dass sie bis heute durch ihre ganz persönliche Gangart auffällt.