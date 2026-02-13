Seit mehreren Jahren sehnt sie sich nach einem liebevollen Zuhause, doch niemand will sie
Carlisle (Großbritannien) - Sie sitzt seit über 1000 Tagen in einem Gehege und wartet, bis sie endlich gesehen wird: Die liebenswerte, schwarz-weiß gefleckte Hunde-Dame Frida sucht bisher vergebens nach einer neuen Familie.
Das herzzerreißende Schicksal der Fellnase lässt mitfühlen. Seit über drei Jahren starrt der Vierbeiner an die grauen Wände der britischen Tierschutzorganisation Miracle's Mission im Norden Englands und sehnt sich nach einem liebevollen Herrchen oder Frauchen.
Tagein, tagaus strömen Tierliebhaber in das Rehabilitations- und Auffangzentrum der Stadt Carlisle, doch niemand beachtet Frida.
Sowohl die Geschichte der gefleckten Fellnase als auch ihre Persönlichkeit ist etwas ganz Besonderes. Um ihre Vermittlung anzukurbeln, veröffentlichten die Helfer der Organisation vor einigen Tagen einen Facebook-Beitrag - in der Hoffnung, bald ein Zuhause für sie zu finden.
Seit Fridas Welpenzeit verbringt die Hündin ihren Alltag im Rehabilitationszentrum für behinderte Tiere. Schon früh war die Hundedame auf sich allein gestellt, berichtet The Mirror.
Die ursprünglich aus Bosnien stammende Fellnase geriet kurz nach ihrer Geburt in einen Autounfall. Der Aufprall beschädigte eines ihrer Beine so stark, dass sie bis heute durch ihre ganz persönliche Gangart auffällt.
Fridas Schicksal bewegt: "Du siehst toll aus - ganz viel Liebe an dich", kommentiert ein User
"Frida wurde als Welpe von einer netten Dame gerettet und lebt seitdem in einem Tierheim", erklärte ein Vertreter der Tierschutzorganisation im Gespräch mit dem Nachrichtenportal. Kurz nach dem Unglück wurde das Bein der gefleckten Fellnase mithilfe eines bosnischen Orthopäden operiert und im Zuge dessen begradigt.
Trotz ihrer kleinen Einschränkung startet die Hündin motiviert in den Tag. "Sie kann hervorragend mit Hunden und Menschen umgehen, sogar mit Kindern. Sie liebt Spaziergänge und Autofahrten", schreibt die Auffangstation unter ihrem Facebook-Beitrag.
Nicht nur das: Frida ist auch eine richtige Kneipen-Gängerin. Wie die Tierhelfer berichteten, sei die Hündin für zahlreiche Lokalitäten zu haben.
Der aktive und liebevolle Vierbeiner bringt alles mit, was sich Hundebesitzer nur wünschen können - oder nicht? Bereits das dritte Weihnachtsfest in Folge feierte die Hündin in der Auffangstation. Ihre Pfleger sind ratlos und können sich einfach nicht erklären, wieso sie noch nicht vermittelt wurde: "Anscheinend ist das ein unliebsames Gesicht."
Das Mitgefühl für die bosnische Fellnase ist groß. "Frida, Liebling, du siehst toll aus - ganz viel Liebe an dich", kommentiert ein User unter dem Foto.
Ob die fleckige Vierbeinerin bald ein neues Zuhause findet, wird sich zeigen. Fest steht jedoch, dass Frida bereits jetzt schon viele Herzen für sich erobert hat.
Titelfoto: Facebook/Screenshot/Miracle's Mission