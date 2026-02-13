Weil Papa traurig ist: Töchter schenken ihm Hund, dann passiert Wunder

Florida (USA) - Als die Schwestern Sydney und Montanna bemerkten, dass ihr Papa Craig sein Leben zunehmend schleifen ließ, er sich immer mehr zurückzog und sich offenbar einsam fühlte, griffen sie in die tierische Trickkiste. Sie schenkten ihm Dozer, einen süßen Hundewelpen.

Hündin Dozer und Craig sind ein Herz und eine Seele. © Montage: Screenshots/TikTok/meetmonty

Der US-Amerikaner musste viel durchmachen, verlor früh seine Frau, zog seine Töchter alleine groß. Heiraten wollte er nicht mehr.

Nachdem Sydney und Montanna ausgezogen waren und dann auch noch der Familienhund gestorben war, verlor Craig mehr und mehr an Elan. Früher sei er "super aktiv" gewesen, sagte Montanna im Gespräch mit People. Es brauchte also etwas, das seine Lebensgeister wieder entfacht.

"Wir beschlossen, ihm Dozer zu kaufen, um ihm einen Grund zu geben, wieder aktiv zu sein und morgens wieder Aufgaben zu haben", sagte die 28-Jährige. Papa Craig (damals 70 Jahre alt) fand die Idee aber gar nicht gut, habe immer wieder entgegnet, dafür "nicht bereit" zu sein.

Seine Töchter wussten allerdings, dass er es war. Sie mussten ihren Vater nur zu seinem Glück zwingen. Also überraschten sie ihn mit der kleinen Hündin Dozer. "Wir waren nervös", erinnert sich Montanna an den Tag vor drei Jahren. Heute ist klar: Die Schwestern hatten genau ins Schwarze getroffen.