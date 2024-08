Hunden macht Tierheim-Alltag total zu schaffen: Wer schenkt diesen Seelen ein neues Leben?

Seit knapp einem Tag stehen Luke und Laiko mittlerweile schon auf dem Instagram-Account des Tierheims Model, um in naher Zukunft die Menschen fürs Leben von sich überzeugen zu können.

Beide Zuckerschnuten suchen derzeit ein neues Zuhause. Wer kann diesen Süßen denn schon widerstehen? © Bildmontage: Homepage/Tierheim Bergheim

Trotz seines Alters ist Laiko - ähnlich wie Freund Luke - eine kleine Sportskanone auf vier Pfoten. Eine seiner leichtesten Übungen: Aus dem Stand auf die Hundehütte zu springen.

Nicht ganz so locker flockig geht ihm der Kontakt mit größeren Hunden über die Pfote. Da hat der Kleine, so die Aussage seiner aktuellen Vermieter, so seine Probleme.



Trotz ihrer sonst so verträglichen und charmanten Art anderen Artgenossen gegenüber gibt es hier und da jedoch noch winzige Stellschrauben, an denen künftige Besitzer drehen können.

"Auch wenn sie verträglich sind, können Hundebegegnungen auch mal problematisch werden, was sich bei beiden aber sichtlich gebessert hat und schon längst nicht mehr bei jedem Hund der Fall ist."

Deshalb - und aus reiner Vorsicht - tragen beide Hunde während ihrer Spaziergänge einen Maulkorb. Luke allerdings kann auf diesen lästigen Begleiter erst bei souveräner Führung und ausreichend Vertrauen seines Besitzers verzichten.

Da dem Duo der Tierheim-Alltag deutlich zu schaffen macht, sollen sie schon möglichst bald in neue Hände übergeben werden. "Meldet Euch gerne bei uns, wenn Ihr Laiko oder Luke kennenlernen möchtet. Mehr Infos zu den Hunden findet Ihr auf unserer Homepage".