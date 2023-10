Hundewelpen aus skrupellosen Händen befreit: Nun steht ihnen eine harte Zeit bevor

Wie schon unzählige ihrer Artgenossen stammen auch diese beiden Französischen Bulldoggen aus dem illegalen Welpenhandel . Und solange sich die Rasse weiterhin an großer Beliebtheit erfreut und kein Umdenken in den Köpfen mancher Menschen stattfindet, wird sich das wohl so schnell auch nicht ändern.

Die Bully-Welpen dürfen leider nicht mit anderen Hunden herumtollen. Vorerst ist die Krankenstation ihr Zuhause. © Bildmontage: Instagram/tierheim_dellbrueck (Screenshots)

Zahlreiche Tierfreunde zeigten sich vom Schicksal der beiden Bullys ergriffen, machten im selben Zuge aber auch ihrem Unmut über den illegalen Welpenhandel Luft, der in der Regel gegen den Tierschutz verstößt und nur auf den Profit abzielt.



"Warum werden die Menschen nicht schlauer, wie oft muss noch darüber berichtet werden?", fragte beispielsweise ein Fan in der Kommentarspalte des Beitrags. "Wann nimmt das nur ein Ende? An Unwissenheit kann es bei all der Aufklärung über illegalen Welpenhandel nicht mehr liegen", schlug ein weiterer Follower in die gleiche Kerbe.



Und auch das Tierheim nutzte den jüngsten Fall, um wie schon so oft einen eindringlichen Appell an alle Menschen zu richten, die überlegen, sich ein Haustier anzuschaffen.

"Kauft keine Tiere im Internet, kauft keine Tiere unbekannter Herkunft! Solange es Nachfrage gibt, wird diese Tierquälerei niemals aufhören!", mahnten die Mitarbeiter und versprachen, ihre Follower über die weitere Entwicklung der Zwerge auf dem Laufenden zu halten.