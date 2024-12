Husky "diskutiert" mit Herrchen - Der Grund lässt Lachtränen fließen

Husky Blue wollte nicht wahrhaben, dass sein Bettchen von seinem Bruder besetzt war. © Montage: TikTok/imbluethesiberiann

Die beiden Huskys bilden zusammen mit Golden Retriever Maverick eigentlich ein eingespieltes Team. Emma und Corey Moriarty, die Besitzer des Hunde-Trios, geben in den sozialen Medien regelmäßig Einblicke in das tierische Familienleben.

Doch unter Geschwistern wird auch gezankt. Als Blue kürzlich entdeckte, dass sein Bruder in seinem Bett schlafen wollte, ließ er seiner üblen Laune freien Lauf.

Auf TikTok luden die Moriartys eine Aufnahme des Geschehens hoch, die steil viral ging! Innerhalb von zweieinhalb Wochen wurde das Video bereits fast zehn Millionen Mal angesehen. Mehr als 1,1 Millionen User ließen ein Like da, Abertausende kommentierten den drolligen Clip.

In dem ist zu sehen, wie Blue, in einen weihnachtlichen Pyjama gekleidet, ins Zimmer läuft und in sein Bett gehen soll. Doch dann der Schock: Dort liegt bereits Bruder Titan! Herrchen Corey schlägt Blue vor, heute ausnahmsweise mal in einem anderen Bett zu schlafen.

Davon scheint der Husky allerdings wenig zu halten ...